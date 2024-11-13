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الرياضة

المنتخب المصري يستبعد مرموش وتريزيجيه وعطية!

المنتخب المصري يستبعد مرموش وتريزيجيه وعطية!
13 نوفمبر 2024 16:45

القاهرة (د ب أ)
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، استبعاد محمود حسن «تريزيجيه» ومروان عطية من السفر إلى كاب فيردي في المباراة المقرر لها مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي حسمها «الفراعنة» بالتأهل بعد صدارة المجموعة قبل جولتين من النهاية.
وذكر إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري في تصريحات عبر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم أن إبعاد الثنائي بسبب الإيقاف وحصولهما على إنذارين.
وقال: «قرر الجهاز الفني أيضاً إراحة عمر مرموش من السفر إلى كاب فيردي على أن يشارك الثلاثي تريزيجيه ومرموش ومروان عطية في مباراة بتسوانا المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوي».

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حسام حسن
عمر مرموش
محمود حسن تريزيجيه
كأس أمم أفريقيا
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