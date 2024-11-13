جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تُتوج «نجمات العرب»

أبوظبي (الاتحاد)

توّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الفائزات بجوائز النسخة الثامنة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2024، في الحفل الذي أقيم بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتحتفل الفائزات بالجائزة التي جسَّدت منذ انطلاقتها رؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة الطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمتابعة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وأقيم الحفل بحضور معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وحسن إبراهيم الحمادي وكيل ديوان الرئاسة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وشمسة سيف الهنائي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، عضو اللجنة العليا المنظمة للجائزة، ومريم المنصوري وحمدة المنصوري عضوتا اللجنة العليا المنظمة للجائزة، بحضور عدد من القيادات الرياضية والمسؤولين ونجوم الرياضة في الإمارات والوطن العربي.

وفازت بفئة أفضل رياضية عربية، كيليا نمور نجمة الجمباز الفني (الجزائر)، بينما فازت بفئة أفضل رياضية إماراتية، عهود خليفة الكعبي بطلة الجوجيتسو.

كما تم تكريم شخصية العام 2024 الرياضية، وفازت بالجائزة، الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد بن عبدالله آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين، رئيس لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، والتي تولت أيضاً منصب رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد البحريني لكرة القدم.

وفي فئة روّاد العمل الرياضي في الوطن العربي، تم منح الجائزة إلى الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية، والرئيسة الفخرية للجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقديراً لدورها البارز في رفع مكانة الرياضة النسائية في دولة الكويت ومنطقة الخليج، كما تم منح الجائزة إلى سناء بنت حمد بن سعود البوسعيدي رئيسة اللجنة العُمانية لرياضة المرأة، ومستشارة وزير التربية والتعليم، التي أسهمت بدور رائد في الرياضة النسائية بسلطنة عُمان، وقادت العديد من المبادرات المؤثرة.

وفازت بفئة أفضل رياضية بارالمبية، مريم أحمد عبدالله الزيودي (الإمارات)، وفي فئة أفضل مدربة، فازت مروة العامري (تونس).

وفازت بفئة أفضل إعلامية، نهلة نبيل بوزيد المغربي (السودان)، وفي فئة أفضل رياضية ناشئة، فازت لطيفة محمد خليفة الفلاسي (الإمارات).

وفي فئة أفضل فريق، فاز نادي الزمالك (مصر)، من خلال فريق سيدات الكرة الطائرة الحاصل على لقب بطولة أفريقيا للأندية.

وفازت بجائزة أفضل أم رياضية، رقية أحمد عبدالله الزعابي (الإمارات).

ووجهت اللجنة العليا المنظمة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة التهنئة إلى كل الفائزات بجوائز النسخة الثامنة، كما وجّهت الشكر إلى الرعاة، شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (الشريك الذهبي)، وشبكة أبوظبي للإعلام وقنوات أبوظبي الرياضية (الشريك الإعلامي)، ودولفين للطاقة (الشريك البرونزي)، لدورهم الكبير مع اللجنة هذا العام.