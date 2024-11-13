مؤثر عبر يوتيوب يتحول إلى لاعب كرة قدم



بوينس آيرس (أ ف ب)

أغضب نادي ديبورتيفو ريسترا الأرجنتيني مجتمع كرة القدم في البلاد بعد اختياره لمؤثر بلا خبرة احترافية ضمن تشكيلته الأساسية في مباراة بدوري الدرجة الأولى، واختار النادي صانع محتوى على يوتيوب يُدعى «سبرين» للمشاركة في مباراة أمام متصدر الدوري فيليس سارسفيلد الاثنين الماضي، قبل أن يُستبدل بعد 78 ثانية من دون أن يلمس الكرة.

و«سبرين» هو الاسم المستعار للمؤثر الأرجنتيني إيفان بوهاخيروك، الذي يتابعه نحو 15 مليون شخص على قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك أكثر من تسعة ملايين على منصة «تويتش»، وقد حققت تغريدة ريسترا على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) التي تعلن عن تواجد سبربن في التشكيلة نحو 3.4 مليون مشاهدة، مقارنة ببضعة آلاف فقط للمباراة العادية.

وانتقدت شخصيات كرة القدم في الأرجنتين النادي بشدة، وأدان خوان سيباستيان فيرون، لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب الأرجنتين السابق ورئيس نادي إستوديانتيس دي لا بلاتا الحالي، ما وصفه بـ «عدم احترام كامل لكرة القدم وللاعبين».

بدوره، اعتبر بريان روميرو، مهاجم فيليس الذي لعب أمام ريسترا في المباراة، أن وجود سبرين هو «عدم احترام لكرة القدم» و«رسالة سيئة توجه للمجتمع وللأطفال ولمن يحاولون بذل أقصى جهدهم لدخول مجال الرياضة».

من جانبه، قال قائد ريسترا، ميلتون سيليس «إنه صديق للنادي ولديه عقد.. دعوه يستمتع، الجميع يرغبون باللعب في الدرجة الأولى».

وعلّق نادي ريسترا في بيان: «لم تكن نيتنا مطلقاً إظهار عدم الاحترام لنادي فيليس سارسفيلد أو لكرة القدم الأرجنتينية»، موضحاً أن نادي فيليس أُبلغ بالمبادرة قبل أسبوع من المباراة، وأضاف: «كان هدفنا ولا يزال جذب جماهير جديدة لكرة القدم، وبناء جسور بين العوالم والمنصات المختلفة، وتعزيز المنتج ونادينا الذي يمر بلحظة تاريخية في الدرجة الأولى».

وكان ريسترا قد تأهل إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي بعد صعوده من خمس درجات خلال السنوات العشر الماضية، وطلب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من لجنة الأخلاقيات التحقيق في «سلوك محتمل قد يضر بسمعة ونزاهة كرة القدم الأرجنتينية».