«أبوظبي للإعلام» تحصل على حقوق بث بطولة «خليجي زين 26»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات، حصولها على حقوق بث النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بموجب اتفاقية وقعتها مع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، بوساطة وكالة «آي إم جي»، الشريك التجاري للاتحاد.

وتمنح الاتفاقية «أبوظبي للإعلام» حقوق البث المباشر للمباريات واللقطات الرئيسة من بطولة «خليجي زين 26»، والتي تستضيفها دولة الكويت في الفترة بين 21 ديسمبر 2024 و3 يناير 2025، مما يتيح للشركة تقديم تغطية متميزة لفعاليات البطولة، مع برامج واستوديوهات تحليلية قبل وبعد المباريات، بمشاركة نخبة من أبرز المذيعين والمحللين الرياضيين.

وتضم البطولة المرتقبة ثمانية منتخبات، وهي منتخب الكويت المستضيف، ومنتخب العراق بطل النسخة الماضية، إلى جانب المنتخبات الوطنية لكل من دولة قطر واليمن وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام: «إن نجاح شركة أبوظبي للإعلام في الحصول على حقوق البث لبطولة كأس الخليج العربي يؤكد المكانة الرائدة التي وصلت لها الشركة والإمكانيات الفنية والتقنية والإعلامية التي تتمتع بها. وسنعمل على تغطية مميزة للبطولة التي يتطلع إليها الملايين من عشاق الكرة، حيث تحتل القناة ومنذ تأسيسها مركزاً ريادياً في متابعة وتغطية أهم المنافسات الرياضية في جميع أنحاء العالم بكل احترافية وموضوعية».

أضاف القبيسي: «ستستمر ِشركة أبوظبي للإعلام في تحقيق تطلعات متابعيها من خلال التغطية المتميزة بالصوت والصورة، بما يعكس سمعتها في نقل أهم وأكبر البطولات المحلية والدولية بأحدث التقنيات وبأعلى معايير جودة البث العالمية».

من جهته، قال جاسم الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم: «يسرنا التعاون مع شركة أبوظبي للإعلام لتقديم النسخة الحالية من البطولة للمشاهدين في المنطقة، ونتوقع أن تكون هذه النسخة من أقوى البطولات في تاريخ كأس الخليج، وكلنا ثقة بقدرة شركة أبوظبي للإعلام على تقديم تجربة مشاهدة استثنائية عبر شاشاتها، بفضل طاقمها الإعلامي المتميز والتزامها المعهود بأعلى معايير الإنتاج التلفزيوني».

بدوره، قال فيكتور بلاندل، نائب الرئيس - منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا من وكالة «آي إم جي»: «إن النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي تقدم كرة القدم الخليجية بأبهى صورها، إذ يعيد هذا الحدث الذي يُقام كل عامين إحياء المنافسات الرياضية الحماسية بين دول المنطقة. ومن خلال شراكتنا الجديدة مع أبوظبي للإعلام، سيحظى المشاهدون في المنطقة بفرصة متابعة المباريات والاستمتاع بمنافسات البطولة الشيقة».

ووقع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم سابقاً شراكة طويلة الأمد مع وكالة «آي إم جي» لتتولى الأخيرة تسويق الحقوق الإعلامية وأنشطة الرعاية التجارية لبطولات كأس الخليج حتى عام 2031.

ويأتي توقيع اتفاقية حقوق البث مع شركة أبوظبي للإعلام في أعقاب توقيع اتفاقيات رعاية مع شركة زين بصفة الراعي الرسمي للبطولة، إلى جانب شركة بايك موتور.