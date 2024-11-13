الأربعاء 13 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دولي الفروسية» يشيد بنجاح «عمومية أبوظبي»

نقاشات مثمرة في اجتماعات الاتحاد الدولي للفروسية بأبوظبي (من المصدر)
13 نوفمبر 2024 18:45

 
أبوظبي (وام)
أكد الاتحاد الدولي للفروسية أن دولة الإمارات وفرت جميع الإمكانات لنجاح اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الحالي.

أخبار ذات صلة
تكريم فاطمة بنت هزاع في احتفالية اتحاد الفروسية والمجموعة السابعة
الواحة الزراعية.. ملتقى الاستدامة في مهرجان الشيخ زايد

وأوضح البلجيكي إنجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية أن عمومية الاتحاد الدولي 2024 في أبوظبي تمثل نقطة تحول في مسيرة التطور برياضات الفروسية، بحضور ومساهمات مسؤولي الاتحادات الوطنية، والمناقشات الثرية التي جرت في جو أسري وتنظيم مميز وطقس مثالي، لتحقيق نقلة نوعية ملموسة لكافة مجالات الفروسية.
وأضاف: هذه المرة الثالثة التي أزور فيها دولة الإمارات، وسبق لي حضور فعاليات بطولة العالم للقدرة في بوذيب في 2023، وحضوري أيضاً الجولة الأولى من دوري لونجين للأمم بنسخته الأولى في أبوظبي خلال فبراير من العام الحالي.
وأثنى إنجمار دي فوس على مبادرة اتحاد الإمارات للفروسية والمجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي لتكريم المميزين من الفرسان والشركاء في عام 2024، وقال إن الفرسان يستحقون الجوائز التي منحت لهم لأنهم عملوا بجدية كبيرة للوصول إلى المراكز الأولى، مشيراً إلى أن التكريم يكتسب أهمية أيضاً بوجود مسؤولي الاتحادات الوطنية حول العالم.

إمارة أبوظبي
اتحاد الفروسية والسباق
اتحاد الفروسية
الاتحاد الدولي للفروسية
آخر الأخبار
دراسة نقدية حول مظاهر التجديد في الشعر العربي
التعليم والمعرفة
دراسة نقدية حول مظاهر التجديد في الشعر العربي
اليوم 20:54
سناء البوسعيدي: المرأة الخليجية ينتظرها مستقبل رياضي مبشر
الرياضة
سناء البوسعيدي: المرأة الخليجية ينتظرها مستقبل رياضي مبشر
اليوم 20:45
هل ضربت «المؤامرة الأوروبية» فينيسيوس؟.. ميسي يجيب بالنفي!
الرياضة
هل ضربت «المؤامرة الأوروبية» فينيسيوس؟.. ميسي يجيب بالنفي!
اليوم 20:35
ترامب يتطرق إلى فرضية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة
الأخبار العالمية
ترامب يتطرق إلى فرضية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة
اليوم 20:28
ترامب في واشنطن للقاء بايدن وأعضاء الكونجرس
الأخبار العالمية
ترامب في واشنطن للقاء بايدن وأعضاء الكونجرس
اليوم 20:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©