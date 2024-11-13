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الرياضة

نادٍ بحاجة للمساعدة وجمع التبرعات لتسوية أرضية ملعبه!

نادٍ بحاجة للمساعدة وجمع التبرعات لتسوية أرضية ملعبه!
13 نوفمبر 2024 19:30

 

إدنبرة (أ ب)
تلقى فريق بونيريج روز أثلتيك الاسكتلندي لكرة القدم، الذي كان يضم في صفوفه من قبل الممثل شون كونري، المشهور بأداء دور جيمس بوند، عقوبة خصم ست نقاط من رصيده بسبب أرضية ملعبه غير المستوية. والآن طالب بونيريج روز جماهيره للمساعدة في جمع أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني (127 ألف دولار) لتسوية سطح الملعب وضمان عدم تعرض الفريق لأي عقوبات أخرى.
وكان بونيريج روز صعد لدوري الدرجة الرابعة والأخير في هيكل الدوري المحترف في البلاد في 2022 ولكنه واجه ضغوطاً من السلطات الرياضية لإصلاح الأرضية غير المستوية في ملعبه «نيو دونداس بارك» لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الدوري.
وتلقى بونيريج روز عقوبة خصم النقاط أمس الثلاثاء بسبب انتهاك قواعد الرابطة المتعلقة بعدم تساوي أرضية الملعب، وتم إبلاغ النادي بأنه يجب عليه تقديم تفاصيل حول ترتيبات التمويل وبرنامج الأعمال لتسوية أرضية الملعب بحلول نهاية يناير، على أن تبدأ أعمال التسوية في الصيف المقبل.
ودعا هذا النادي لتوجيه نداء بالتبرع للنادي، الذي يقع على مشارف إدنبره. وذكر بونيريج روز:«نادينا، نبض مجتمعنا، بحاجة للمساعدة. نحن نجمع التبرعات للمساعدة في تسوية أرضية الملعب بالإضافة إلى تحسين تصريف المياه وغيرها من الأعمال لضمان الامتثال لمتطلبات عضوية الرابطة».
وبعد اجتماعه السنوي العام في أكتوبر، ذكر بونيريج إنه يتوقع أن تتجاوز تكلفة الأعمال 100 ألف جنيه إسترليني، وأن هناك تأخيرات في تأمين أي تمويل حكومي. كان النادي يأمل أن يتمكن من تسوية الملعب «قبل موسم 2025/ 2026».
ويضع بونيريج كونري، الذي توفى في عام 2020 بعمر 90 عاماً، كواحد من لاعبيه السابقين البارزين، وذكر الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم إنه لعب في فريق الشباب في 1951 و1952 كجناح أيمن.

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