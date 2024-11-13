اعتقال رئيس اتحاد كرة بتهمة الاحتيال والسرقة

جوهانسبرج (أ ف ب)

اعتُقل داني جوردان، رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم ووجهت إليه تهم تتعلق موارد الاتحاد لأغراضه الشخصية في قضية احتيال وسرقة تبلغ قيمتها 1.3 مليون راند (72.000 دولار)، وفقاً لما ذكرته الشرطة، وأنكر جوردان (73 عاماً) الذي قاد بنجاح حملة استضافة جنوب أفريقيا لكأس العالم 2010، حيث كان الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة، التهم في محكمة جوهانسبرج.

وقالت الشرطة في بيان «التهم الموجهة إليه تتعلق باستخدام رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم موارد المنظمة لتحقيق مكاسب شخصية بين عامي 2014 و2018»، وذكر البيان أن التهم تشمل توظيف شركة أمن خاصة لحمايته الشخصية وتعاقده مع شركة علاقات عامة من دون الحصول على إذن من مجلس إدارة الاتحاد.

وقالت الشرطة إن جوردان اعتُقل «بعد تحقيق مكثف من قبل وحدة التحقيق في الجرائم التجارية الخطيرة في جوهانسبرج في مزاعم تتعلق باحتيال وسرقة بقيمة 1.3 مليون راند».

انتُخب جوردان رئيساً للاتحاد عام 2013 وأعيد انتخابه لولاية ثالثة في 2022.

واعتقل معه أيضاً المدير المالي للاتحاد جروني هليو ورجل الأعمال تريفور نيثلينج، رئيس شركة الاتصالات التي ورد ذكرها في التهم، حيث أنكر الثلاثة التهم الموجهة إليهم، وقد أفرج عنهم بكفالة من قبل المحكمة.