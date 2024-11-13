الأربعاء 13 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اعتقال رئيس اتحاد كرة بتهمة الاحتيال والسرقة

اعتقال رئيس اتحاد كرة بتهمة الاحتيال والسرقة
13 نوفمبر 2024 19:50

جوهانسبرج (أ ف ب) 

 

أخبار ذات صلة
نيمار: السعودية قادرة على تنظيم نسخة «استثنائية» في مونديال 2034
السجن 3 سنوات عقوبة الاعتداء على حكم في الدوري التركي

اعتُقل داني جوردان، رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم ووجهت إليه تهم تتعلق موارد الاتحاد لأغراضه الشخصية في قضية احتيال وسرقة تبلغ قيمتها 1.3 مليون راند (72.000 دولار)، وفقاً لما ذكرته الشرطة، وأنكر جوردان (73 عاماً) الذي قاد بنجاح حملة استضافة جنوب أفريقيا لكأس العالم 2010، حيث كان الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة، التهم في محكمة جوهانسبرج.
وقالت الشرطة في بيان «التهم الموجهة إليه تتعلق باستخدام رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم موارد المنظمة لتحقيق مكاسب شخصية بين عامي 2014 و2018»، وذكر البيان أن التهم تشمل توظيف شركة أمن خاصة لحمايته الشخصية وتعاقده مع شركة علاقات عامة من دون الحصول على إذن من مجلس إدارة الاتحاد.
وقالت الشرطة إن جوردان اعتُقل «بعد تحقيق مكثف من قبل وحدة التحقيق في الجرائم التجارية الخطيرة في جوهانسبرج في مزاعم تتعلق باحتيال وسرقة بقيمة 1.3 مليون راند».
انتُخب جوردان رئيساً للاتحاد عام 2013 وأعيد انتخابه لولاية ثالثة في 2022.
واعتقل معه أيضاً المدير المالي للاتحاد جروني هليو ورجل الأعمال تريفور نيثلينج، رئيس شركة الاتصالات التي ورد ذكرها في التهم، حيث أنكر الثلاثة التهم الموجهة إليهم، وقد أفرج عنهم بكفالة من قبل المحكمة. 

جنوب أفريقيا
كأس العالم
داني جوردان
كرة القدم
آخر الأخبار
دراسة نقدية حول مظاهر التجديد في الشعر العربي
التعليم والمعرفة
دراسة نقدية حول مظاهر التجديد في الشعر العربي
اليوم 20:54
سناء البوسعيدي: المرأة الخليجية ينتظرها مستقبل رياضي مبشر
الرياضة
سناء البوسعيدي: المرأة الخليجية ينتظرها مستقبل رياضي مبشر
اليوم 20:45
هل ضربت «المؤامرة الأوروبية» فينيسيوس؟.. ميسي يجيب بالنفي!
الرياضة
هل ضربت «المؤامرة الأوروبية» فينيسيوس؟.. ميسي يجيب بالنفي!
اليوم 20:35
ترامب يتطرق إلى فرضية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة
الأخبار العالمية
ترامب يتطرق إلى فرضية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة
اليوم 20:28
ترامب في واشنطن للقاء بايدن وأعضاء الكونجرس
الأخبار العالمية
ترامب في واشنطن للقاء بايدن وأعضاء الكونجرس
اليوم 20:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©