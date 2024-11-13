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الرياضة

نعيمة الصباح: الرياضة النسائية الإماراتية دائماً في المقدمة

نعيمة الصباح: الرياضة النسائية الإماراتية دائماً في المقدمة
13 نوفمبر 2024 20:01


أبوظبي (وام)
أكدت الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح رئيسة الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية الرئيسة الفخرية للجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون، أن الرياضة الإماراتية وخاصة النسائية دائماً في المقدمة وتسير في الاتجاه الصحيح.
وأعربت الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح، في تصريح لها عقب تكريمها بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في فئة رواد العمل الرياضي ضمن النسخة الثامنة للجائزة، عن سعادتها بهذا التكريم خلال الحفل الذي أقيم اليوم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.
وقالت: أشكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على دعمها الكبير وتكريم الجائزة التي تحمل اسم سموها. وجاء تكريم الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح بالجائزة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والجوائز والأوسمة، منها جائزة المرأة والرياضة لعام 2014، وكذلك دورها البارز في رفع مكانة الرياضة النسائية في دولة الكويت ودول الخليج.
وأكدت الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح أن هناك تعاوناً دائماً ومستمراً بين الرياضة الكويتية والإماراتية خاصة في ما يخص العنصر النسائي، وهو ما أثمر عن نجاحات بارزة في مختلف الألعاب.

 

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