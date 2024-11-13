حصة آل خليفة: المرأة الخليجية قادرة على النجاح والتميز

أبوظبي (وام)



أكدت الدكتورة الشيخة حصة بنت خالد بن عبدالله آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، أهمية تشجيع البنات على ممارسة الرياضة كلاعبات أو إداريات أو مدربات.

وأوضحت أن المرأة الإماراتية والبحرينية والخليجية بشكل عام أثبتت قدرتها على النجاح في أي مجال تختاره، بما في ذلك المجال الرياضي، متمنية مستقبلاً مشرقاً للمرأة العربية والخليجية، وتطوير الرياضة النسائية للأجيال القادمة.

وحصلت الدكتورة الشيخة حصة بنت خالد بن عبدالله آل خليفة على جائزة شخصية العام ضمن جوائز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، تقديراً لدورها البارز في تطوير الرياضة النسائية في مجالاتها المختلفة في مملكة البحرين، والمنطقة الخليجية، على مدار سنوات.

وأضافت: «فخورة بحصولي على جائزة شخصية العام ضمن جوائز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، وهي جائزة غالية علينا، لأنها تحمل اسم سموها، وأشكر اللجنة المنظمة وجميع القائمين على أمر الجائزة، لأنها تمثل دافعاً كبيراً لتميز المرأة».