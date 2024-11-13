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الرياضة

سناء البوسعيدي: المرأة الخليجية ينتظرها مستقبل رياضي مبشر

سناء البوسعيدي: المرأة الخليجية ينتظرها مستقبل رياضي مبشر
13 نوفمبر 2024 20:45


أبوظبي (وام)
أكدت سناء بنت حمد بن سعود البوسعيدي رئيسة لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية العمانية، رئيسة نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي، الفائزة بجائزة رواد العمل الرياضي في الوطن العربي، ضمن جوائز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، أن مستقبل المرأة الخليجية الرياضي يبشر بالخير ويحمل مؤشرات إيجابية بعد وصولها إلى منصات التتويج محلياً وقارياً ودولياً.
وتم تتويج سناء بنت حمد بن سعود البوسعيدي بالجائزة نظراً لدورها البارز في تطوير الرياضة النسائية في سلطنة عمان، وتقديم المبادرات المؤثرة التي كان لها أثرها الكبير في تطوير قدرات المرأة، وتمكينها من التنافسية.
وقالت إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تقدم كل الدعم للرياضة النسائية عربياً وخليجياً، وللكوادر النسائية لتطوير كافة الرياضات من خلال هذه الجائزة المحفزة للإبداع.
وأوضحت البوسعيدي أن التعاون مع الإمارات قائم على مستوى اللجنة الاستشارية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأن هذه اللجنة تضطلع بجهود كبيرة في تطوير الرياضة النسائية خليجياً، وتتبنى المبادرات الخليجية للمرأة في المجال الرياضي سواء في الجانبين الإداري أو الفني.

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