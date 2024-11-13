M.O.D تحلق بلقب «أساتذة» الحزام الأسود

مصطفى الديب (أبوظبي)

اختتمت، مساء أمس، منافسات فئة الأساتذة للحزام الأسود «رجال»، والبني/ الأسود «سيدات» في النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في «مبادلة أرينا»، بمشاركة 9000 لاعب ولاعبة من 137 دولة حول العالم.

وتفاعلت الجماهير التي ملأت المدرجات مع الأداء المتميز لنجوم فئة الأساتذة الذين أبرزوا مهاراتهم وقدراتهم، مستعرضين تقنيات فنية مبهرة على بساط البطولة.

وتمكنت أكاديمية M.O.D من الإمارات من انتزاع لقب منافسات فئة الأساتذة، فيما نجحت أكاديمية كوماندو جروب من الإمارات أيضاً في تحقيق المركز الثاني، وحلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثالث.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وغانم بن مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، والعميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، وفهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وماجد أبوجراد، مدير تنفيذي - مجموعة الخدمات الاستشارية لدى بنك أبوظبي الأول.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «تواصل النسخة الـ16 استكمال مسيرة النجاحات التي شهدتها نسخها السابقة، باستقطاب نخبة أبطال الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم لإبراز مواهبهم الاستثنائية في عاصمة الجوجيتسو. لقد أضافت نزالات فئة الحزام الأسود للأساتذة قيمة فنية كبيرة إلى منافسات البطولة، حيث قدم اللاعبون مستوى عالياً من الأداء والمهارات المتقدمة والخبرة الواسعة التي اكتسبوها على مدى سنوات طويلة من التدريب والمنافسة». وأوضح أن من أهم مميزات هذه الرياضة، استمراريتها وإمكانية ممارستها طوال الحياة، حيث تتيح للممارسين فرصة المشاركة في المنافسات، وتحقيق الألقاب في جميع الأعمار، إضافة إلى كونها منصة دائمة للتطور الشخصي والمهني.

ويضيف البطران: «نجحت البطولة، خلال سبعة أيام منذ انطلاقها، في حصد الإشادات العالمية من الضيوف وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة، ما يعكس مستوى التنظيم الاستثنائي الذي يليق بمكانة أبوظبي وجهة مفضلة لأبطال البساط من دول العالم كافة». وأكد أن «البطولة تترك بصمة إيجابية في نفوس أكثر من 9000 رياضي ورياضية، سيعودون إلى بلدانهم حاملين ذكريات لا تُنسى عن تجربة فريدة ومتكاملة. ويدفعنا هذا النجاح إلى العمل بجد ومواصلة التطوير لضمان تقديم أفضل إمكاناتنا لتحقيق طموحات مجتمع الجوجيتسو حول العالم».

وأعرب فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، عن سعادته بالأجواء المميزة التي تشهدها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مشيداً بالتطور المستمر الذي تحققه البطولة عاماً بعد عام، خاصةً فيما يتعلق بزيادة عدد المشاركين والأكاديميات من مختلف دول العالم، مما يعكس المكانة المرموقة التي اكتسبتها البطولة كواحدة من أبرز الأحداث الرياضية العالمية في رياضة الجوجيتسو.

وأضاف: «إن تنظيم حدث بهذا المستوى، واستضافة آلاف اللاعبين والمشجعين، وفقاً لأعلى المعايير هو إنجاز يستحق التقدير، ويشرفني أن أكون جزءاً من هذه الأجواء الحماسية والمساهمة في تتويج الأبطال الذين حققوا إنجازات لافتة».

ويقول الأوزبكي رسلان يعقوبوف، لاعب أكاديمية أوزبكستان للجوجيتسو، الفائز بذهبية فئة الأساتذة 4 وزن 69 كجم/ حزام أسود: «سعيد بهذا التتويج المشرف واللحظات الرائعة، خاصة أنني شاركت في نسخة العام الماضي من البطولة ولم أتمكن من صعود منصة التتويج، ولكنني عدت هذا العام أكثر استعداداً وخضت ثلاثة نزالات قوية، وفزت بها جميعها، وحصلت على ذهبيتي الأولى في هذه البطولة التي تجمع نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، وتعد محطة مهمة يترقبها جميع رياضيي الجوجيتسو لتحقيق الفوز، وتعزيز مسيرتهم الرياضية».

وتابع: «زرت أبوظبي مرات عديدة، وشاركت في بطولاتها، واليوم أعتقد أن التجربة كانت تتخطى التوقعات، مع الأجواء الحماسية والعدد الكبير من المشاركين. وأشكر اتحاد الجوجيتسو على ما يقدمونه من بطولات مميزة على مدار العام».