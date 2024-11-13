شاشات للجماهير في بيشكيك

أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم، عن تصاعد الاهتمام الجماهيري بالمواجهة المرتقبة لمنتخب قيرغيزستان أمام مضيفه منتخب الإمارات.

وأعلن اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم، على منصاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام، فيسبوك»، توفير شاشات للمشاهدة، ومناطق للمشجعين، توفر بثاً حياً مجانياً لمباراة الليلة، أبرزها في «بيشكيك بارك»، مركز التسوق الأكبر في عاصمة قيرغيزستان. وقال الاتحاد في رسالته للجماهير: «ندعوكم إلى منطقة المشجعين في مركز بيشكيك بارك للتسوق، لدعم منتخبنا الوطني في المباراة أمام الإمارات»، ونوه بالدخول المجاني للجماهير، وتوفر شاشات العرض، بجانب البرامج المصاحبة للمباراة، بما فيها من عروض لنجوم البوب، المسابقات، والجوائز القيمة.

وتنطوي المواجهة أمام «الأبيض»، على أهمية خاصة لمنتخب قيرغيزستان، الذي أنعش حظوظه، بعدما حقق الفوز الأول في مشوار التصفيات، ضمن الجولة الماضية، بتغلبه على ضيفه منتخب كوريا الشمالية 1-0 في في بيشكيك.