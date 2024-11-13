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الرياضة

هانت يحتفل بميلاده الـــ 23 في الملعب

هانت يحتفل بميلاده الـــ 23 في الملعب
14 نوفمبر 2024 01:28

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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يترقب ماكنزي هانت لاعب وسط منتخب الإمارات، الاحتفال بعيد ميلاده الـ23، بالتزامن مع مباراة «الأبيض» أمام ضيفه منتخب قيرغيزستان، والتي تنطلق في الثامنة والربع من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات «المجموعة الأولى» في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية «الطريق إلى كأس العالم 2026».
وتتزامن المواجهة المرتقبة لـ«الأبيض»، مع احتفالية هانت لاعب فيلتوود يوناتيد الإنجليزي، بعيد ميلاده الثالث والعشرين «مواليد 14 نوفمبر 2001»، حيث يتطلع اللاعب الشاب للظهور الثالث في تشكيلة منتخب الإمارات، بعدما شارك للمرة الأولى في المواجهة أمام قطر 3-1 لاعباً بديلاً، ونجح في صناعة هدف، قبل أن يحظى بفرصة ثانية لاعباً بديلاً أيضاً في مباراة الجولة الماضية أمام أوزبكستان 0-1، مقابل بقائه على الدكة في مباراتي إيران 0-1، وكوريا الشمالية 1-1.
وعبّر هانت المولود في بريطانيا، قبل أن ينتقل للعيش في دبي أثناء الطفولة، مع والده الذي كان يعمل في دبي عام 2006، عن سعادته بالعودة إلى الإمارات، والمشاركة مع «الأبيض»، وقال: «قدمنا أداءً جيداً في المباريات السابقة، لكننا لم نستغل فرصنا بالشكل المطلوب، ونطمح إلى الأفضل».
وأضاف: «أشعر دائماً بالترحيب من الجميع، وأتطلع إلى استذكار الكلمات التي كنت أحفظها بالعربية، قطعاً لا أعرف عدا الأساسيات، لكن النشيد الوطني هو أحد الأشياء التي أعرفها جيداً».

منتخب الإمارات
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الأبيض
قيرغيزستان
التصفيات الآسيوية
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