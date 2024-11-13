«الأبيض» يواجه قيرغيزستان بشعار «النقطة السابعة»

معتز الشامي (أبوظبي)

يخوض منتخبنا الوطني مباراة «حاسمة» أمام ضيفه منتخب قيرغيزستان عند الثامنة والربع مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ضمن مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

ويرفع منتخبنا شعار الفوز، والخروج بالعلامة الكاملة، على أمل تصحيح مساره في التصفيات، والتقدم خطوة مهمة في المنافسة على مركز مؤهل لكأس العالم، والوصول بالرصيد إلى النقطة السابعة، حيث يمتلك منتخبنا 4 نقاط في جعبته حالياً وضعته في المركز الثالث للمجموعة خلف كل من أوزبكستان وإيران، ولكل منهما 10 نقاط، ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى المحفل العالمي، بينما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من التصفيات.

ويتوقع أن يلعب الضيف القيرغيزي مباراة مغلقة دفاعية، معتمداً على المرتدات على مرمى خالد عيسى، وهو ما حذر منه باولو بينتو مدرب منتخبنا، الذي طالب لاعبي «الأبيض»، بضرورة القتال على الكرة في كل أنحاء الملعب، كما قام بتحفيظ اللاعبين عدداً من الجمل التكتيكية التي تعتمد على سرعة الانتشار بطول وعرض الملعب، وسرعة التحولات الهجومية، مع ضرورة التركيز عند إنهاء الهجمة، حيث عاب أداء «الأبيض» في المباريات الأخيرة، تسرع اللاعبين أمام المرمى، وغياب التركيز في اللمسة الأخيرة، والتي كلفت المنتخب خسارة مباراته الأخيرة أمام أوزبكستان في طشقند.

ويعوّل منتخبنا خلال المواجهة المرتقبة مساء اليوم على سلاحي الأرض والجمهور، وهو ما يتطلب حضوراً مكثفاً من جماهير المنتخب لتقديم الدعم للاعبين في أرض الملعب، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، ويحتاج منتخبنا للفوز بها من أجل استئناف مشواره في المنافسة على مركز مؤهل للمونديال، بينما أية نتيجة أخرى غير الفوز ربما تُدخل «الأبيض» في لعبة الحسابات التي بنسبة كبيرة لن تصب في مصلحته مع نهاية التصفيات.

وأعلنت بعض الأندية تخصيص حافلات لنقل المشجعين لملعب المباراة، بينما وجّه لاعبو الأبيض رسائل مختلفة للجماهير من أجل الحضور بكثافة ليس فقط في مباراة اليوم، ولكن أيضاً في المباراة المقبلة أمام منتخب قطر يوم الثلاثاء المقبل على استاد آل نهيان بأبوظبي.

واستقر الجهاز الفني على بعض الأسماء، المتوقع الدفع بها للمشاركة في المباراة أمام قيرغيزستان، وتنفيذ المهام الفنية والتكتيكية داخل الملعب، لاسيما أصحاب القدرة على الاختراقات والقيام بانطلاقات سريعة من الأطراف وعمق الملعب، وتحديداً حارب عبدالله ويحيى الغساني وكايو وفابيو ليما، بالإضافة لطحنون الزعابي، مع تعليمات مشددة للاعبي الدفاع بالتقدم وتشكيل الضغط العالي على الفريق المنافس، والزيادة عددياً في الثلث الأخير من الملعب، لتسجيل هدف يريح الأعصاب، ويمنح المنتخب الثقة لمواصلة المباراة بشكل أكثر سلاسة، وذلك وفق ما أكده المدرب البرتغالي، خلال المحاضرات الفنية اليومين الماضيين.