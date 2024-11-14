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الرياضة

«رباط سلمان» يُربك «أفكار رينارد»!

«رباط سلمان» يُربك «أفكار رينارد»!
14 نوفمبر 2024 10:00

سلطان آل علي (دبي)
أعلن المنتخب السعودي إصابة قائده سلمان الفرج بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، مما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة، ويحرمه من المشاركة في المباراة المرتقبة ضد أستراليا اليوم، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
جاءت إصابة الفرج خلال التدريبات الأخيرة يوم أمس على ملعب «ملبورن المستطيل»، حيث عانى اللاعب من إصابة قوية في الركبة أجبرته على مغادرة التدريب.
سلمان الفرج، الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، يُعد أحد أهم ركائز المنتخب السعودي، ولقد أعاده رينارد مدرب المنتخب السعودي بشكل خاص للاستفادة منه وخبرته الطويلة وشخصيته القيادية، وهو ما قد يُربك حسابات المدرب.
وشارك الفرج في 62 مباراة دولية مع الأخضر، سجل خلالها 8 أهداف، وكان ركيزة أساسية ضمن قائمة المنتخب في بطولتي كأس العالم 2018 و2022، وله تاريخ حافل بالمشاركات الدولية، حيث يعتبر رمزاً للخبرة في صفوف المنتخب.
وتأتي هذه الإصابة لتشكل ضربة لطموحات رينارد وأفكاره، خاصة في ظل النتائج السلبية التي يعاني منها الصقور الخضر في التصفيات، والتي كذلك يفتقد فيها المنتخب للقائد في الملعب.
الجدير بالذكر أن سلمان الفرج يلعب مع نادي نيوم متصدر البطولة في الدرجة الأولى بالسعودية، ولا يمكن للمنتخب السعودي الوقوف كثيراً عند هذه الإصابة، خاصة في ظل الوضع الحرج للفريق في التصفيات، حيث يحتل المنتخب المركز الثالث في مجموعته برصيد 5 نقاط، وهو بحاجة ماسة للنتائج الإيجابية في المباريات المقبلة.

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