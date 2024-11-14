نادي ليوا ينظم سباق الخيول الثالث في الظفرة

منطقة الظفرة (الاتحاد)

نظم نادي ليوا الرياضي، سباق الخيول الثالث في منطقة الظفرة بميدان مدينة زايد، حيث تنافس المشاركون في شوطين، بلغ طول كل شوط 1400 متر.

وفي الشوط الأول، حقق الحصان «غازي» للمالك أحمد محمد فن المحيربي المركز الأول، تلاه الحصان «إي كيو» الفائز للمالك محمد حسين الخوري في المركز الثاني، وحلّ في المركز الثالث الحصان «أ. ف. دلو» للمالك أحمد محمد سيف المرر.

أما في الشوط الثاني، فكان المركز الأول من نصيب الحصان «أ. س. فايز» للمالك محمد عبد الحميد عبد اللطيف، فيما جاء الحصان «سند» للمالك هزاع سيف المزروعي في المركز الثاني، وتبعه في المركز الثالث الحصان «سماء الغربية» للمالك حمدان سهيل المزروعي.

وفي ختام السباق، قام سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارية في النادي، بتهنئة الفائزين وتكريمهم، مشيداً بالمستوى التنافسي الرفيع الذي شهده السباق.

