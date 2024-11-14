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الرياضة

«تحضيري» كأس رئيس الدولة للخيول يجمع «النخبة» في أبوظبي

«تحضيري» كأس رئيس الدولة للخيول يجمع «النخبة» في أبوظبي
14 نوفمبر 2024 11:57

عصام السيد (أبوظبي)
ينظم مضمار نادي أبوظبي للفروسية غداً الجمعة حفله سباقه الرابع، والذي يتضمن «سباق تحضيري» كأس صاحب السمو رئيس الدولة «قوائم»، ويتألف الحفل من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتبلغ الجوائز المالية 511 ألف درهم، بمشاركة نحو 89 خيلاً.
ويطمح «مجيب» إلى الاستعداد مبكراً للدفاع عن لقبه الذي سجله في عام 2023، من خلال الشوط الخامس الذي تتنافس خلاله 13 خيلاً من النخبة، ضمن تحضيري كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر «قوائم» البالغ إجمالي جوائزه المالية 111 ألف درهم.
ويسعى الجواد «جو ستار» الفائز بديربي الإمارات العربي، للمنافسة على اللقب، وهناك «صني دي لوب «صاحب التصنيف البالغ 119 رطلاً، والفائز مؤخراً بمضمار ميدان، إلى جانب وصيفه «أجرد عذبة» صاحب المركز الثاني في كأس رئيس الدولة في العام الماضي.
وينطلق الشوط الأول في الساعة السادسة والنصف مساءً لمسافة 1200 متر، بمشاركة 12 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم.
وتشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، 14 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، فيما سيكون الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، مسرحاً لتنافس 16 من الخيول العربية المبتدئة.
وتتواجه الخيول العربية المبتدئة سن ثلاث سنوات فقط، في الشوط الرابع لمسافة الميل، والبالغة جوائزه 66 ألف درهم.
ويجتذب سادس الأشواط لمسافة 2200 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» البالغة جوائزه 66 ألف درهم، 11 خيلاً في سن ثلاث سنوات فما فوق.
وتختتم الأمسية بسباق خيول مهجنة أصيلة «تكافؤ» لمسافة 1600 متر البالغة جوائزه 66 ألف درهم، تتنافس خلاله 16 خيلاً في سن ثلاث سنوات فما فوق.

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الترشيحات
1ـ العريق، ساموا منصور، الصنعاء
2ـ كيف ستار، فرح، الفاهم
3ـ مكنون، البريق، قادر دو أرنتس
4ـ ليبو دو كارير، روفان أي دبليو، نوفمبر الموري
5ـ صني دي لوب، أجرد عذبة، جو ستار
6ـ ديزرت سنيك، مليتاري أوبشن، همام
7ـ كاتب، ونيس، هوم سبين

كأس رئيس الدولة للخيول
مضمار أبوظبي
نادي أبوظبي للفروسية
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