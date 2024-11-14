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الرياضة

«الذكاء الاصطناعي» يقترح بديل ميليتاو في ريال مدريد

«الذكاء الاصطناعي» يقترح بديل ميليتاو في ريال مدريد
14 نوفمبر 2024 13:07


عمرو عبيد (القاهرة)
منذ إصابة إيدير ميليتاو، خرجت عشرات التقارير الإعلامية لتربط ريال مدريد بكثير من الأسماء، التي يُمكنها تعويض الغياب الطويل للمدافع البرازيلي هذا الموسم، وبين نفي بعض الإشاعات، وعدم تأكيد أخرى، لجأت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى «الذكاء الاصطناعي» ليُقدم لها بعض الأسماء بناءً على قواعد علمية ورقمية، قبل أن تخرج لتُقدم «مفاجأة»، مؤكدة أن قلب الدفاع الفرنسي، أوليفييه بوسكاجلي، لاعب أيندهوفن الهولندي، هو «الخيار الأمثل» أمام «الملكي»، حسب نصيحة «العقل الآلي»، فهل تستجيب إدارة «الريال»؟.
ووصفت «ماركا» المدافع صاحب الـ26 عاماً بـ«الحصان الأسود» الذي يُمكنه إنقاذ دفاع الريال في أسرع وقت، نظراً لما يتمتع به من إمكانيات ذهنية في هذا المركز، تتجاوز حدود الدفاع التقليدي، إذ تشير إحصاءاته إلى قدرته على الخروج بالكرة والتمرير بدقة خلال البناء الهجومي، ويتمتع بإمكانيات جيدة في ألعاب الهواء والثنائيات الأرضية والمراوغة، كما أنه يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، حيث يلعب بقدمه اليُسرى، وأحياناً في مركز خط الوسط المدافع، بل إنه صنع 3 أهداف في الدوري الهولندي هذا الموسم، الذي لعب فيه جميع مباريات الفريق الـ12 المحلية، وكذلك الـ4 مواجهات في دوري أبطال أوروبا، وكان قد سجّل 3 أهداف، وصنع 4 في الموسم الماضي الذي شهد تتويج فريقه بلقب الدوري.
بوسكاجلي زامل كيليان مبابي في منتخب فرنسا تحت 19 عاماً، وتُوّج مع نجم ريال مدريد الحالي بلقب «يورو 2016» لهذه الفئة السنية آنذاك، ولعب خلالها مباراتين، قبل أن يُشارك في 3 مباريات بكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في 2017، وبدأ مسيرته مع فريق نيس الفرنسي، لكنه رحل بسبب قلة عدد دقائق لعبه وقتها، لينتقل إلى صفوف أيندهوفن عام 2019 ويُصبح أحد عناصره الأساسية، حيث فاز معه بـ4 ألقاب، في الدوري والكأس والسوبر الهولندي.
ورغم ترشيح «الذكاء الاصطناعي» وإشادة «ماركا» بقدراته، إلا أن بوسكاجلي ليس لاعباً دولياً حيث لم يسبق له اللعب أو حتى الاستدعاء لمنتخب فرنسا الأول على الإطلاق، كما أنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي هو الآخر خلال عام 2022، بقدمه اليُمنى، وغاب عن الملاعب لمدة تقارب 11 شهراً آنذاك!
لكن الصحيفة عادت للحديث عن قدراته ومهاراته، خاصة فيما يتعلق بصناعة اللعب والمشاركة الهجومية، حيث قالت إنه أحد الموجودين في قائمة «توب 10» لصناع الأهداف وبناء الهجمات في الدوري الهولندي و«الشامبيونزليج» هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني من حيث عدد التمريرات في الثلث الهجومي (45 تمريرة)، وثالث أكثر اللاعبين قطعاً لتمريرات المنافسين (11 كرة)، وأكثر اللاعبين قطعاً للمسافات بالكرة (2.4 كم)، وخامس أفضل اللاعبين تمريراً للكرات المؤثرة في اتجاه مرمى المنافسين (36 تمريرة)، وعادت «ماركا» في النهاية لتؤكد أن بوسكاجلي سيكون أفضل بديل لميليتاو، بل ربما يفوقه في كثير من الأمور الفنية داخل الملعب.

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