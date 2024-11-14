«بايك أبوظبي جران فوندو».. تحدي 150 كلم من العاصمة إلى العين





أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق سباق بايك أبوظبي جران فوندو للدراجات الهوائية الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي يوم السبت المقبل الساعة 6 صباحاً، على مسار بطول 150 كلم، يبدأ من مهرجان الشيخ زايد في الوثبة بأبوظبي، وينتهي في مسار العين للدراجات الهوائية.

ويبلغ مجموع جوائز السباق مليوني درهم، حيث يعد أحد أبرز الفعاليات الرياضية بالإمارات، ويعزز جهود أبوظبي في تنظيم فعاليات عالمية المستوى لرياضة الدراجات، كما يسلط الضوء على أهمية هذه الرياضة، ودورها في تحسين صحة المجتمع.

وكانت قرية السباق قد فتحت أبوابها لاستقبال المشاركين في نادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات، لتسليم الحقائب ومستلزمات السباق، كما أصدرت اللجنة المنظمة الكتيب الخاص بالسباق، والذي يحتوي على تفاصيل السباق واللوائح، ومواقع البداية، ومحطات التزود بالمياه على طول المسار، كما ستجتمع يوم الجمعة اللجنة المنظمة والحكام مع الفرق، لبحث بعض الأمور المتعلقة بالخدمات اللوجستية والفنية.

كما كانت اللجنة المنظمة للسباق قد أعلنت سابقاً عن تخصيص فئة للمواطنين، وستتّبع اللجنة إجراءات الانطلاقات المختلفة، ابتداءً من الساعة 6 صباحاً، بحسب الفئة العمرية، والسرعة، والمشاركة الفردية، والمشاركة الجماعية (فرق).

من جانبه، قال طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «يعتبر سباق بايك أبوظبي جران فوندو محركاً أساسياً لطموحات إمارة أبوظبي، لتكون الوجهة العالمية الرائدة في رياضة الدراجات الهوائية، باعتباره سباقاً تنافسياً يجمع ما بين الهواة والمحترفين في آن معاً».

وأكد الهاشمي: «أن النسخة الثالثة من السباق ستشهد منافسة كبيرة على مسار بطولة 150 كلم من أبوظبي، وصولاً إلى العين بمجموع جوائز تصل قيمتها إلى مليوني درهم، حيث يعد السباق جزءاً من منصة بايك أبوظبي وفعالياته الممتدة على مدار العام، والتي تهدف لتحقيق طموحات إمارة أبوظبي على المدى الطويل، لتكون وجهة عالمية رائدة في ركوب الدراجات الهوائية».

من جانبه، أكد فابريزو داميكو، المدير التنفيذي للعمليات في آر سي اس للرياضة والفعاليات، ومدير سباق بايك أبوظبي جران فوندو للدراجات الهوائية، أنه ومع اقتراب انطلاق منافسات النسخة الثالثة من سباق بايك أبوظبي جران فوندو، من المثير رؤية الحماس المتزايدة من الدراجين للمشاركة في هذا الحدث الذي يجمع الدراجين من مختلف أنحاء العالم.

وقال:«في هذا العام نفخر باستقبال مشاركة دولية أوسع، والمزيد من الفرق والدراجين من جميع أنحاء العالم، كما اعتمدنا سابقاً فئة المواطنين الجديدة، التي من المتوقع أن تجذب مزيداً من الاهتمام والمشاركة، مقارنة بعام 2023، مما يضيف بعدًا آخر لنمو الحدث».

وأشار داميكو إلى أن مسار السباق من أبوظبي إلى العين، ولمسافة 150 كلم، يعد سباقاً صعباً وقاسياً، حيث يختبر التحمل والعزيمة في آن معاً، مبيناً أن السباق يمنح الفرصة لجميع المستويات للتنافس جنباً إلى جنب، وموضحاً أن الجميع على أهبة الاستعداد، للخروج بنجاح باهر من هذا الحدث للعام الثالث على التوالي».