الخميس 14 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بايك أبوظبي جران فوندو».. تحدي 150 كلم من العاصمة إلى العين

«بايك أبوظبي جران فوندو».. تحدي 150 كلم من العاصمة إلى العين
14 نوفمبر 2024 14:00


 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إبداعات محلية على وقع الفنون الحربية
جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تُتوج «نجمات العرب»

ينطلق سباق بايك أبوظبي جران فوندو للدراجات الهوائية الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي يوم السبت المقبل الساعة 6 صباحاً، على مسار بطول 150 كلم، يبدأ من مهرجان الشيخ زايد في الوثبة بأبوظبي، وينتهي في مسار العين للدراجات الهوائية.
ويبلغ مجموع جوائز السباق مليوني درهم، حيث يعد أحد أبرز الفعاليات الرياضية بالإمارات، ويعزز جهود أبوظبي في تنظيم فعاليات عالمية المستوى لرياضة الدراجات، كما يسلط الضوء على أهمية هذه الرياضة، ودورها في تحسين صحة المجتمع.
وكانت قرية السباق قد فتحت أبوابها لاستقبال المشاركين في نادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات، لتسليم الحقائب ومستلزمات السباق، كما أصدرت اللجنة المنظمة الكتيب الخاص بالسباق، والذي يحتوي على تفاصيل السباق واللوائح، ومواقع البداية، ومحطات التزود بالمياه على طول المسار، كما ستجتمع يوم الجمعة اللجنة المنظمة والحكام مع الفرق، لبحث بعض الأمور المتعلقة بالخدمات اللوجستية والفنية.
كما كانت اللجنة المنظمة للسباق قد أعلنت سابقاً عن تخصيص فئة للمواطنين، وستتّبع اللجنة إجراءات الانطلاقات المختلفة، ابتداءً من الساعة 6 صباحاً، بحسب الفئة العمرية، والسرعة، والمشاركة الفردية، والمشاركة الجماعية (فرق).
من جانبه، قال طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «يعتبر سباق بايك أبوظبي جران فوندو محركاً أساسياً لطموحات إمارة أبوظبي، لتكون الوجهة العالمية الرائدة في رياضة الدراجات الهوائية، باعتباره سباقاً تنافسياً يجمع ما بين الهواة والمحترفين في آن معاً».
وأكد الهاشمي: «أن النسخة الثالثة من السباق ستشهد منافسة كبيرة على مسار بطولة 150 كلم من أبوظبي، وصولاً إلى العين بمجموع جوائز تصل قيمتها إلى مليوني درهم، حيث يعد السباق جزءاً من منصة بايك أبوظبي وفعالياته الممتدة على مدار العام، والتي تهدف لتحقيق طموحات إمارة أبوظبي على المدى الطويل، لتكون وجهة عالمية رائدة في ركوب الدراجات الهوائية».
من جانبه، أكد فابريزو داميكو، المدير التنفيذي للعمليات في آر سي اس للرياضة والفعاليات، ومدير سباق بايك أبوظبي جران فوندو للدراجات الهوائية، أنه ومع اقتراب انطلاق منافسات النسخة الثالثة من سباق بايك أبوظبي جران فوندو، من المثير رؤية الحماس المتزايدة من الدراجين للمشاركة في هذا الحدث الذي يجمع الدراجين من مختلف أنحاء العالم.
وقال:«في هذا العام نفخر باستقبال مشاركة دولية أوسع، والمزيد من الفرق والدراجين من جميع أنحاء العالم، كما اعتمدنا سابقاً فئة المواطنين الجديدة، التي من المتوقع أن تجذب مزيداً من الاهتمام والمشاركة، مقارنة بعام 2023، مما يضيف بعدًا آخر لنمو الحدث».
وأشار داميكو إلى أن مسار السباق من أبوظبي إلى العين، ولمسافة 150 كلم، يعد سباقاً صعباً وقاسياً، حيث يختبر التحمل والعزيمة في آن معاً، مبيناً أن السباق يمنح الفرصة لجميع المستويات للتنافس جنباً إلى جنب، وموضحاً أن الجميع على أهبة الاستعداد، للخروج بنجاح باهر من هذا الحدث للعام الثالث على التوالي». 

 

مجلس أبوظبي الرياضي
سباق الدراجات
نادي أبوظبي للدراجات
الدراجات الهوائية
مهرجان الشيخ زايد
آخر الأخبار
أرشيفية
الأخبار العالمية
إعصار "أوفيل" يضرب الفلبين برياح قوية وأمطار غزيرة
اليوم 14:54
الصين تنتج 10ملايين سيارة كهربائية خلال 2024
اقتصاد
الصين تنتج 10ملايين سيارة كهربائية خلال 2024
اليوم 14:48
الإمارات تشارك في اجتماع «لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي»
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع «لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي»
اليوم 14:46
مشاركة كبيرة في بطولة الجامعات للقوة البدنية
الرياضة
مشاركة كبيرة في بطولة الجامعات للقوة البدنية
اليوم 14:30
«بايك أبوظبي جران فوندو».. تحدي 150 كلم من العاصمة إلى العين
الرياضة
«بايك أبوظبي جران فوندو».. تحدي 150 كلم من العاصمة إلى العين
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©