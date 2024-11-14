مشاركة كبيرة في بطولة الجامعات للقوة البدنية



الشارقة (الاتحاد)

فاز فريق الجامعة الأميركية في الشارقة بالمركز الأول للبنين في بطولة الجامعات للقوة البدنية، بينما فاز فريق جامعة زايد للبنات بالمركز الأول، في البطولة التي نظمتها الجامعة الأميركية في الشارقة، بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.

وحل فريق جامعة بيرمينجهام في دبي بالمركز الثاني في فئة البنين، وجامعة الإمارات بالمركز الثالث، وفي فئة البنات، جاءت جامعة الشارقة في المركز الثاني، وجامعة الإمارات في المركز الثالث.

وشارك في البطولة 93 لاعباً ولاعبة من 16 جامعة مسجلة في البطولة.

وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الفائزين بالمراكز الأوائل، بحضور سلمى البوسعيدي، مدير إدارة النشاط الرياضي والترويجي في الجامعة الأميركية في الشارقة، وفيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعبد المجيد يزبك السكرتير الفني، وسالم حسن مدير البطولة.

وشهدت البطولة تقديم مستويات فنية مميزة عكست التطور المستمر لرياضة القوة البدنية، وقدم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، الشكر والتقدير للجامعة، لدعمها المستمر للرياضة عموماً، ولرياضة القوة البدنية، ما ساهم بنقلة نوعية مضافة للعبة، ووصف الجهود بالمميزة والهادفة لاستكشاف مواهب جديدة، مثمناً جهود اللجنة المنظمة للبطولة.

وفي تتويجات أخرى، تم اختيار لاعب جامعة عجمان محمد طارق أفضل «لاعب»، بينما تم اختيار لاعبة الجامعة الأميركية لانا عربي أفضل «لاعبة»، ومدير البطولة سالم حسن أفضل «مدرب»، وفريق الجامعة الأميركية في الشارقة بلقب «الفريق المثالي».

بدوره، أشاد فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بالمستويات الفنية التي قدمها المتنافسون، والصورة التنظيمية المميزة للبطولة، مبيناً أن لجنة القوة البدنية في الاتحاد تتابع نشاطات الجامعة في رياضة القوة البدنية بشكل مستدام، وتقدّر هذه الجهود الهادفة لزيادة ثقافة ممارسة الرياضة في الجامعة، وثمّن جهود لجنة التحكيم برئاسة إبراهيم العلي والحكام الدوليين سعيد الماس، وبدر ناصر، ومحمد شهابي، والحكمة ابتسام شهيل، مؤكدًا نجاحهم بشكل مميز.