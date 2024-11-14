طرح تذاكر كأس القارات للأندية في قطر



الدوحة (د ب أ)

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم (قطر 2024)، انطلاق مبيعات تذاكر المسابقة، اعتباراً من اليوم، وتقام البطولة الدولية المرموقة، في الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر، بمشاركة ريال مدريد الإسباني (حامل لقب دوري أبطال أوروبا)، والأهلي المصري (بطل دوري أبطال أفريقيا 2024)، وباتشوكا المكسيكي (بطل كأس أبطال كونكاكاف 2024)، والفائز الذي لم يتحدد بعد في بطولة كوبا ليبرتادوريس عام 2024.

وفيما يلي أسعار تذاكر المباريات: ديربي الأميركتين، الأربعاء 11 ديسمبر، وكأس التحدي، 14 ديسمبر (استاد 974): الفئة 1 - 150 ريالاً قطرياً، الفئة 2 - 70 ريالاً قطرياً، الفئة 3 وتذاكر المشجعين من ذوي الإعاقة - 40 ريالاً قطرياً، المباراة النهائية لكأس القارات للأندية 18 ديسمبر، (استاد لوسيل) الفئة 1 - 1000 ريال قطري، الفئة 2 - 600 ريال قطري، الفئة 3 وتذاكر المشجعين من ذوي الإعاقة - 200 ريال قطري.