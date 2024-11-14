«الأولمبية» تُثمن فوز 6 مرشحين بعضوية لجان «مجلس الآسيوي»

دبي (الاتحاد)

ثمنت اللجنة الأولمبية الوطنية فوز 6 مرشحين من قائمة مرشحيها لعضوية اللجان العاملة للمجلس الأولمبي الآسيوي، والتى أجريت ضمن انتخابات المجلس في الثامن من شهر سبتمبر الماضي بمدينة دلهي الهندية، وشهدت انتخاب الرئيس، ونواب الرئيس لمناطق (شرق وجنوب وجنوب شرق ووسط وغرب آسيا)، وذلك ضمن أعمال الجمعية العمومية الـ 44 للمجلس الأولمبي الآسيوي.

وفاز فهد الشامسي بمنصب نائب رئيس لجنة الرياضات الإلكترونية والفنون القتالية، فيما فاز عبد العزيز السلّمان بعضوية لجنة المعلومات والإحصاء، وخلود الظاهري بعضوية لجنة الرياضة للجميع، وراشد بن مرخان بعضوية لجنة الرياضة والبيئة، وسالم المزروعي بعضوية لجنة السلام، من خلال الرياضة، وجميلة عبدالله بعضوية لجنة الوفود المرافقة.

من جانبه، أكد فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، أن هذا النجاح يعد ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بأهمية فتح المجال أمام الكوادر الوطنية لتمثيل الدولة في كبرى المؤسسات القارية والدولية الرياضية، والحصول على عضوية تلك المؤسسات، بما يعزز مكانة الإمارات على خريطة الحركة الأولمبية، من خلال المشاركة في صنع القرار، والوجود في مواقع رياضية فعّالة تؤكد ثقة وجدارة أبناء الإمارات وخبراتهم الكبيرة في مجالات العمل الرياضي.

وأضاف المطوّع أن تمكين أبناء الوطن، ودعمهم في تمثيل الدولة في المناسبات الكبرى واجب على الجميع، لاسيما أن دولة الإمارات رسمت لنفسها مساراً واضحاً، وأسست قاعدة قوية على صعيد التمثيل المشرف في كبرى الجهات والمنظمات، سواء الرياضية أو غيرها، مشيراً إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية سعت على مدار الفترة الماضية إلى دراسة ملفات جميع المرشحين قبل رفع أسمائهم إلى المجلس الأولمبي الآسيوي، وفق المواعيد المحددة لتسلم طلبات الترشح من الدول الأعضاء بالمجلس، ما أثمر عن هذا الإنجاز المشرف لأبناء الوطن.

وأضاف: «قامت الأمانة العامة باللجنة الأولمبية الوطنية بتشكيل لجنة داخلية من أعضاء مجلس الإدارة، عقب فتح المجلس الأولمبي الآسيوي باب الترشح في اللجان العاملة الدائمة، وذلك لدراسة الأسماء المرشحة لكل لجنة من الكوادر الرياضية الوطنية، إذ يعتبر اكتساب عضوية اللجان العاملة الدائمة بالمجلس الأولمبي الآسيوي قوة ناعمة للرياضة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والحركة الأولمبية الوطنية».