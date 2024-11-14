الشارقة يواجه الحمرية في «ودية مغلقة»

علي معالي (أبوظبي)

يخوض فريق الشارقة مباراة ودية يوم غد أمام فريق الحمرية على ملعبه بالإمارة الباسمة، في مباراة مغلقة من دون حضور جماهيري، استعداداً لعودة مباريات الدوري بلقاء الجولة الثامنة أمام النصر 22 من الشهر الجاري، وتعد المباراة فرصة مناسبة أمام الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الفريق لتطبيق بعض الأفكار الجديدة، والاطمئنان على اللاعبين، ومحاولة علاج أخطاء المباريات السابقة، إضافة إلى تجربة عدد من اللاعبين البدلاء.

من جهة أخرى، دخل الثنائي كايو لوكاس، ومحمد عبدالباسط مرحلة التجهيز للمباريات المقبلة، بعد الإصابة التي لحقت بهما مؤخراً، وحرمت «الملك» من جهودهما على المستوى القاري في دوري أبطال آسيا 2 والتي خسرها الفريق في جولته الرابعة أمام سباهان الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة.

ويعاني الشارقة في الوقت الراهن غيابات دولية مختلفة، ما بين محليين وهم: خالد الظنحاني، وماجد راشد وميلوني، إضافة إلى الثنائي الأجنبي، بعد انضمام كونرادو لمنتخب بلاده سورينام وتشو يو مين لمنتخب كوريا الجنوبية، حيث يخوض الأول مباراة ضد منتخب كندا السبت في ربع نهائي كأس الكونكاكاف على استاد فرانك إيسيد في «باراماريبو» عاصمة سورينام، ومباراة ثانية 20 من الشهر الجاري في تورنتو بكندا.

أما تشو يو مين فقاد دفاع منتخب كوريا في مباراة أمس أمام الكويت على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، تليها مباراة في الجولة السادسة لمنتخب كوريا ضد فلسطين 19 من الشهر نفسه، على استاد عمان الدولي بالأردن، وينتظر الروماني كوزمين أولاريو عودة هذا الثنائي بفارغ الصبر قبل مباراة الشارقة ضد النصر.