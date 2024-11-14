5 بطولات عالمية في الإمارات بجولة دي بي ورلد 2025



دبي (الاتحاد)

أعلنت جولة دي بي ورلد للجولف أن الإمارات ستكون في صدارة روزنامة موسم 2025، مع احتضانها 5 بطولات دولية، منها 3 من فئة النخبة لسلسلة رولكس، كما سيتواصل إقامة التصفيات الختامية في أبوظبي ودبي للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح منقطع النظير الذي حققه هذا النظام الجديد للمنافسات في هذا الموسم.

جاء الإعلان عن هذا التفوق الإماراتي، والريادة في احتضان أكبر بطولات الجولف العالمية، خلال جلسة حوارية مع وسائل الإعلام أقيمت في نادي عقارات جميرا للجولف الذي يحتضن منافسات بطولة جولة دي بي ورلد، وتحدث في الندوة، أكرم سكيك، مدير عام اتحاد الجولف، نواف عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لمحطات الحاويات، موانئ دبي العالمية، وريناد جلاسة، رئيسة مبيعات الشراكات التجارية في جولة دي بي ورلد.

وتحتضن الدولة ثلاث بطولات ضمن «السلسلة الدولية»، وهي بطولة تيم كاب التي تقام في منتجع أبوظبي للجولف، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 يناير 2025، ثم بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك التي تقام في نادي الإمارات للجولف بدبي، خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير 2025، وتعتبر واحدة من بطولات النخبة لسلسة رولكس، ثم بطولة رأس الخيمة التي تقام في نادي الحمرا للجولف، خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير 2025.

كما تحتضن الدولة، التصفيات الختامية التي تضم بطولتين، وكلتاهما ضمن فئة النخبة لسلسلة رولكس، وهما بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، وبطولة دي بي ورلد التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2025.

وبالمجمل من المقرر أن تستضيف الإمارات 7 بطولات دولية للجولف، مع ترقب الإعلان عن روزنامة جولة التحدي – الجولة المؤهلة لجولة دي بي ورلد، والتي تشهد إقامة بطولتين في الإمارات.

أما على صعيد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فتضم روزنامة موسم 2025/ 7 بطولات بالمجمل في جولة دي بي ورلد، ويصل العدد إلى 9 بطولات مع بطولتي التحدي المتوقع إقامتهما في الإمارات.

وسيتواصل، خلال الموسم المقبل، رفع جولة دي بي ورلد شعار «السباق إلى دبي» لتصنيف البطل، على أن يشهد إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة، ويتم تقسيمها وفق 7 سلسات رئيسة، وهي السلسلة الافتتاحية التي تقام في أستراليا وجنوب أفريقيا، والسلسلة الدولية التي تضم بطولات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والسلسلة الآسيوية، والسلسلة الأوروبية، والسلسلة الختامية، وسلسلة باك 9، وأخيراً التصفيات الختامية في أبوظبي ودبي.

وفي حديثه خلال الجلسة، أعلن أكرم سكيك، أن مضاعفة الجهود التي يبذلها الاتحاد مع وجود أكثر من 9 آلاف لاعب مسجل في كشوفاته، وأكثر من 40 ألف ممارس للرياضة في الدولة، إلى جانب استمرار العمل في برنامج لتأهيل لاعبين للتواجد في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة 2028، مع امتلاك الدولة ملاعب دولية يصل عددها إلى 26، وأكاديميات وكفاءات تجعلها في طليعة دول المنطقة في رياضة الجولف.

من جانبه، اعتبر نواف عبدالله، أن توافد نحو 80 ألف متفرج لمشاهدة البطولة الختامية في دبي، إنما يدل على القيمة الكبيرة للحدث، فيما نسعى في موانئ دبي العالمية لدعم الرياضة، وتحديداً الجولف، ونفتخر بأننا شركاء في أكاديمية لتعليم الواعدين هذه الرياضة هنا في عقارات جميرا للجولف، بالتعاون مع اتحاد اللعبة، والنجم العالمي تومي فليتوود.

وأعلنت ريناد جلاسة، رئيسة مبيعات الشراكات التجارية في جولة دي بي ورلد، عن الأرقام الكبيرة التي تشهدها الجولة، من خلال الزيادة المستمرة لعدد البطولات في المنطقة هنا، إلى جانب الاهتمام العالمي مع بث المنافسات في 179 دولة مختلفة حول العالم.