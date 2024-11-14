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الرياضة

كلباء والحميدي إلى نهائي كرة القدم في «شاطئية كلباء»

كلباء والحميدي إلى نهائي كرة القدم في «شاطئية كلباء»
14 نوفمبر 2024 17:00

 
الشارقة (الاتحاد)
تأهل فريقا كلباء والحميدي إلى المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم الشاطئية في دورة كلباء للألعاب الشاطئية الرابعة، جاء صعود كلباء بعد الفوز على فريق اللمسة الذهبية بنتيجة «10/3»، فيما ابتسمت ركلات الترجيح لفريق الحميدي بالفوز على العامرات العماني «5/3» بعد تعادلهما في الأشواط الأصلية «5/5»، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع اليوم، بين اللمسة الذهبية والعامرات، فيما يتنافس كلباء والحميدي على كأس المنافسة السبت، ليتم تتويج بطل الدورة في الحفل الختامي.
شهد المباريات، الشيخ محسن بن هاني البحراني، رئيس مجلس إدارة نادي العامرات، وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي وعدد من ممثلي الأتحادات والاندية واللجان المنظمة، وجمهور غفير كامل العدد في المدرجات.
ويتم اليوم تتويج أبطال منافسات المصارعة والجودو وسباق الموانع، بالإضافة للفريق صاحب المركز الثالث في كرة القدم، كما تقام منافسات الملاكمة، وكرة الطائرة رجال، وكرة السلة «3×3».

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