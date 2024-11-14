دوري الكرة الطائرة ينطلق غداً بمشاركة 9 أندية

دبي (وام)

ينطلق دوري الكرة الطائرة للرجال للموسم الجديد، غداً الجمعة، بمشاركة 9 أندية، وتستمر منافساته حتى 11 مارس 2025.

وتضم قائمة الأندية المشاركة، نادي الوحدة، العائد أخيراً بعد فترة غياب، وشباب الأهلي وبني ياس والجزيرة والعين والوصل وعجمان والنصر وحتا.

وتقام المسابقة على مرحلتين، الأولى بنظام الدوري من دورين لترتيب الفرق من الأول حتى التاسع، والثانية لأصحاب المراكز من الأول إلى الرابع مباريات إقصائية للفوز بمباراتين من ثلاث، حيث يلتقي المتصدر للمرحلة الأولى مع الرابع في الترتيب والثاني مع الثالث والفائزان يصعدان للمباراة النهائية على درع الدوري من مباراتين.

وفي حال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة على صالة محايدة، فيما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع بنظام المباراتين، وفي حالة التعادل تقام مباراة فاصلة بينهما.

أما تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع، فسوف يلعب الخامس مع الثامن والسادس مع السابع، بنظام الذهاب والعودة على أن يلعب الفائزان من المباراتين على المركز الخامس، فيما يلعب الخاسران على المركز السابع، بينما الفريق التاسع في الترتيب العام من المرحلة الأولى، فلن يلعب مباريات، ويظل محتفظاً بمركزه.

وأوضح عبد العزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الطائرة، أن زيادة قاعدة المشاركين في المسابقة الأكبر محلياً تعود بالنفع على اللعبة وعلى المنتخبات الوطنية، وتشهد مسابقة دوري الرجال إقامة 96 مباراة على مدار 24 أسبوعاً، وهي ثاني مسابقات الاتحاد المحلية، بعد بطولة كأس الاتحاد التي فاز بلقبها نادي بني ياس، وستعقبها بطولة كأس السوبر، ثم كأس الإمارات.