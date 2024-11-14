دبي تستضيف نهائيات «عالمية الترايثلون تي 100»

دبي (الاتحاد)

تتجه أنظار العالم إلى دبي لمتابعة نهائيات البطولة العالمية للترايثلون تي 100 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستضيف دبي المحطة الختامية لها لأول مرة في العالم خلال يومي السبت والأحد المقبلين، ويشارك فيها أكثر من 3000 رياضي يتقدمهم أفضل رياضيي الترايثلون في العالم يتنافسون على لقب الحدث العالمي الجديد الذي يقام بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث فيه كل من سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وسام رينوف الرئيس التنفيذي المؤسس لمؤسسة رياضيي الترايثلون المحترفين، وكريس جيميل رئيس التسويق والتجارة في الاتحاد الدولي للترايثلون، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، كما تحدث فيه أبطال الترايثلون الأولمبيون ومتصدرو البطولة الأميركية تايلور نيب الحائزة على الميدالية الأولمبية والمصنفة الأولى في فئة T100 للمحترفين سيدات، والبطل الأولمبي والمصنف الأول في فئة T100 للمحترفين رجال، مارتن فان ريل من بلجيكا، والإماراتيون هناء النابلسي وخليفة الدرمكي، ممثلون عن فريق الإمارات، بهدف تسليط الضوء على السباق الحاسم للموسم.

كانت البطولة العالمية للترايثلون تي 100 قد شهدت رحلة مثيرة حتى الآن، حيث شهدت مشاركة أفضل 40 رياضي ترايثلون من جميع أنحاء العالم للتنافس في سبع مدن مذهلة في جميع أنحاء العالم هي: ميامي، وسنغافورة، وسان فرانسيسكو، ولندن، وإبيزا، ولاس فيجاس. ومع الوصول إلى ذروة المنافسات ضمن جدول بطولة ترايثلون تي 100 في دبي، ستكون الأجواء حماسية للغاية في السباق الختامي يوم السبت 16 للسيدات، حيث يكون سباق السرعة، والأحد يتنافس المشاركون في سباق 100 كيلومتر الذي يبدأ من شاطئ شروق الشمس وصولًا إلى ميدان، وتبدأ منافسات الهواة في الساعة 6:30 صباحًا فيما تبدأ منافسات المحترفين في الساعة 1:30 ظهراً.

وفي تعليق له، قبل الحدث الرياضي الكبير الذي تستضيفه دبي، قال سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «يسرنا استضافة نهائيات بطولة العالم للترايثلون تي 100 التي تقام لأول مرة ويشارك فيها أكثر من 3000 رياضي ورياضية من مختلف دول العالم، هذه البطولة تجمع نخبة الرياضيين الأولمبيين وأبطال العالم، ليعيشوا أفضل تجربة لهم في المحطة الختامية التي يتم فيها تتويج الأبطال بدبي" دبي أصبحت مركزاً عالمياً لرياضة الترايثلون، حيث يتم سنوياً تنظيم سباقات للرجال والسيدات والمحترفين والهواة، مع توفر كل عوامل النجاح لها من بنية تحتية وخبرات وطنية قادرة على تنظيم أكبر البطولات الدولية، تحفل أجندتنا السنوية بالعديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة، حيث نحرص دائماً على دعم التنوع في تنظيم الفعاليات، لتوفير الفرصة لجميع أفراد المجتمع من الرياضيين والهواة على ممارسة ومتابعة مختلف الرياضات، لترسيخ نمط الحياة الصحي النشط، وتعزيز جودة الحياة في دبي.

وأضاف حارب: «نسعى من خلال استضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية الدولية، إلى توسيع مشاركة شبابنا في البطولات الدولية وزيادة احتكاكهم بالرياضيين الدوليين، لاكتساب المزيد من الخبرة وتطوير مهاراتهم، يحرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية والاتحادات والرعاة لتنظيم بطولات رياضية دولية من الدرجة الأولى مثل T100، بما يوفر الفرصة لمختلف الرياضيين لمشاركة في الحدث ولزوار المدينة الفرصة للاستمتاع بأجواء جميلة والعودة بذكريات رائعة».