منتخب القوس والسهم يحصد 16 ميدالية في «غرب آسيا»

القصيم (وام)

أحرز منتخب القوس والسهم، المركز الثاني ببطولة غرب آسيا، بحصد 16 ميدالية في فئتي القوس المركب والقوس الأولمبي، بواقع 8 ذهبيات، و4 فضيات، و4 برونزيات.

واستضافت المملكة العربية السعودية البطولة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم خلال الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر الحالي بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من 10 دول.

وتصدر فريق السيدات المؤلف من اللاعبات آمنة العوضي، وسارة المازمي وروضة العوضي فئة القوس المركب بحصد الذهبية، كما فاز الثنائي عبدالله المنصوري وآمنة العوضي بذهبية الفرق المختلطة في الفئة نفسها.

وأضاف سالم الكعبي، ومنصور الكتبي، وسعيد الظهوري ذهبية فرق القوس الأولمبي للناشئين تحت 18 سنة، واللاعبة علياء آل علي ذهبية فردي القوس الأولمبي، ومنصور الكتبي ذهبية فردي القوس الأولمبي للناشئين تحت 18 سنة.

وأحرز ناصر الراشدي وعبيد الكتبي ذهبية فردي القوس المركب لفئتي الناشئين تحت 18 سنة، والشباب تحت 21 سنة، وحصدت آمنة العوضي فضية فردي سيدات القوس المركب.

وتوجت اللاعبات مها الحوسني، وحصة العوضي، وفاطمة البلوشي بذهبية فرق القوس الأولمبي للسيدات، وعلياء آل علي، ونورا المازمي، وهدى آل علي بفضية فرق القوس الأولمبي للناشئات تحت 18 سنة، ومنصور الكتبي ونورا المازمي ببرونزية الفرق المختلطة للقوس الأولمبي للناشئين تحت 18 سنة، ومطر الكتبي، ومريم الصايغ ببرونزية الفرق المختلطة للقوس الأولمبي لفئة الشباب تحت 21 سنة.

وحصد سعود البلوشي، ويوسف العوضي، وعبدالله الكتبي فضية فرق القوس الأولمبي لفئة الرجال، ومها الحوسني وسعود البلوشي برونزية الفرق المختلطة للقوس الأولمبي، وسعود البلوشي وعبدالله الكتبي فضية وبرونزية فردي رجال القوس الأولمبي.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد أن حصول المنتخب على 16 ميدالية، يعكس مؤشرات مهمة على التطور الذي تشهده اللعبة، والمستويات المتطورة للاعبين واللاعبات وسط أجواء المنافسات القوية التي شهدتها البطولة.