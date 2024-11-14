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الرياضة

«راية الراشدي» تلغي هدف السعودية أمام أستراليا

«راية الراشدي» تلغي هدف السعودية أمام أستراليا
14 نوفمبر 2024 16:50

معتصم عبدالله (أبوظبي)
اتخذ الحكم عادل النقبي، والذي قاد طاقم التحكيم الإماراتي لمباراة منتخب السعودية أمام مضيفه أستراليا قراراً مثيراً، بإلغائه هدفاً لـ «الأخضر» سجله سلطان الغنام في الدقيقة (90+4)، ليفرض «التعادل السلبي» على المواجهة التي أقيمت اليوم على استاد ملبورن ريكتانجولار، ضمن «الجولة الخامسة» من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.
وغلفت الإثارة والندية العنوان دقائق اللقاء الأخيرة، بعدما نجح البديل السعودي سلطان الغنام في هز الشباك من تسديدة أرضية من حافة المنطقة هزت الشباك، قبل أن يرفع الحكم أحمد الراشدي «راية التسلل» ويؤكد حكم الفيديو المساعد إلغاء الهدف (90+4).
وقاد النقبي طاقم تحكيم إماراتي لمباراة السعودية وأستراليا، والذي ضم إلى جانبه مساعديه أحمد الراشدي وسبت عبيد، إضافة إلى أحمد عيسى درويش «حكم رابع»، فيما تواجد يحيى الملا على تقنية الفيديو «الفار»، بمهاونة عيسى خليفة.
وتعادل منتخب السعودية خارج ملعبه مع أستراليا 0-0 اليوم، بعدما تبادل الفريقين المحاولات الهجومية خلال المباراة، من دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى.
وقاد «الصقور الخضر» المدرب الفرنسي هيرفي رينارد العائد إلى تشكيلة «الأخضر» بدلاً من الإيطالي روبرتو مانشيني المقال بسبب سوء النتائج.

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