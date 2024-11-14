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الرياضة

فورلان.. خسارة غير مهمة في التنس

فورلان.. خسارة غير مهمة في التنس
14 نوفمبر 2024 18:34


لندن (د ب أ)
استمتع لاعب كرة القدم السابق الأوروجواياني دييجو فورلان برحلة جديدة في رياضة جديدة بعد خسارته مباراة تنس في منافسات الزوجي ببطولة أقيمت بأوروجواي.

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وحصل مهاجم مانشستر يونايتد السابق على بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في بطولة أوروجواي المفتوحة بمونتيفيديو، وهي بطولة تقام في سلسلة التحدي التي تلي في الأهمية جولة النخبة التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.
وتعرض فورلان وشريكه الأرجنتيني فيديريكو كوريا، المصنفين في المركز الـ101، تعرضا للخسارة 1 / 6 و2 / 6 أمام الزوجي البوليفي المكون من بوريس أرياس وفيديريكو زيبايوس أمام حضور جماهيري كبير. ولكن النتيجة كانت غير مهمة بالنسبة لفورلان 45 عاما الذي مثل منتخب أوروجواي في أكثر من مباراة بكرة القدم.
وقال فورلان في تصريحات نشرها موقع «كلاي تنس» الإلكتروني: «أنا ممتن لفرصة اللعب مع فيدي». وأضاف: «ليس من السهل أن يدخل هذه البطولات مع لاعب هاو إلى جانبه. لم اتخيل ذلك حتى، ناهيك عن الحلم به. من الرائع اللعب بجانب لاعب محترف، يتطلب الامر شجاعة للقيام بهذا».
وأكد فورلان: «الأجواء في هذا الملعب، الذي أحبه كثيراً، كانت مذهلة، أصدقائي، وعائلتي كانوا متواجدين. كان شيئاً مميزاً، واستمتعت به. شعرت بأنني لاعب تنس للحظة». وكان فورلان انضم لمانشستر يونايتد من فريق إنديبندينتي الأرجنتيني في 2002 وكان جزءا من الفريق الذي دربه السير أليكس فيرجسون، والذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2003 وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2004.
وسجل فورلان 36 هدفاً في 112 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي، وأنهى كأس العالم 2010 بصفته هداف البطولة، التي شهدت حصول أوروجواي على المركز الثالث، كما فاز بلقب كوبا أمريكا في 2011، يذكر أن فورلان كان لاعب تنس واعداً وواصل اللعب منذ اعتزاله في 2009.

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