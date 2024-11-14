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الرياضة

5 لاعبات يمثلن الإمارات في «مونديال الرياضات الإلكترونية»

5 لاعبات يمثلن الإمارات في «مونديال الرياضات الإلكترونية»
14 نوفمبر 2024 18:14

دبي (الاتحاد)
يستعد منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية للسيدات، للمشاركة لأول مرة في تاريخه في «بطولة العالم للرياضات الإلكترونية» في نسختها الـ 16، والمقامة حالياً بالعاصمة السعودية الرياض، وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 650 لاعباً ولاعبة من 50 دولة من جميع أنحاء العالم.
ويشارك منتخب الإمارات، في لعبة مواجهة الأبطال «Mobile Legend»، التي يتنافس فيها 12 منتخباً، وتنطلق منافساتها السبت، ويلعب «أبيض السيدات» ضمن «المجموعة السابعة» التي تضم إلى جانبه منتخبات السعودية، مصر، إندونيسيا، أوزبكستان، وجواتيمالا.
وتغادر بعثة منتخبنا، إلى الرياض اليوم الجمعة، برئاسة مريم يوسف الشحي، عضو مجلس الإدارة، وتضم البعثة 5 لاعبات هن: مريم الشامسي، موزة الأنصاري، فاطمة الأنصاري، بشاير المرشودي، مها خالد. 
وأكد سعيد علي الطاهر الأمين، العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، أن طموح منتخبنا الوطني تقديم مستويات جيدة، مشيراً إلى أن الاتحاد يحرص على تطوير مشاركة المرأة في الرياضات الإلكترونية، وزيادة عدد البطولات النسائية من أجل استقطاب المزيد من المواهب، لافتاً إلى أن المشاركة المونديالة المرتقبة تعكس توجهات الاتحاد.
وأضاف: «من المبهج أن نرى المزيد من اللاعبات اللاتي يمتلكن الشغف للدخول إلى عالم الرياضات الإلكترونية، هذا يشكل دافعا لنا لمنحهن المزيد من الفرص وتقديم الدعم لهن».
من جانبها، وصفت اللاعبة مها خالد كابتن المنتخب، أول مشاركة للمنتخب في كأس العالم للرياضات الالكترونية بالتاريخية، وقالت: «المشاركة المنتظرة فرصة عظيمة لنا جميعاً، نشعر بالفخر بتمثيل الإمارات في أكبر حدث في الرياضات الإلكترونية، وهي خطوة مهمة لتطوير هذا النوع من الرياضات، وبالتأكيد سنحقق من خلال هذه المشاركة العديد من المكاسب الفنية عبر الاحتكاك بنخبة من بطلات العالم».

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