الخميس 14 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«يويفا» يفتح تحقيقاً جديداً مع الحكم الإنجليزي ديفيد كوت

«يويفا» يفتح تحقيقاً جديداً مع الحكم الإنجليزي ديفيد كوت
14 نوفمبر 2024 19:00


نيون (أ ب)
فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقاً جديداً مع الحكم الإنجليزي ديفيد كوت، بعدما ظهر فيديو يزعم ظهوره يتعاطى مخدر الكوكايين خلال بطولة أوروبا.

أخبار ذات صلة
كلوب لم يعد يرغب في العمل لنادٍ واحد فقط

وذكر يويفا في بيان:«تم تعيين مفتش للأخلاقيات والانضباط لتقييم احتمال انتهاك الحكم ديفيد كوت لوائح الانضباط الخاصة باليويفا».
وكان كوت يعمل كحكم فيديو في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث كان يقوم بتقييم حكام المباريات في فندق بالقرب من فرانكفورت. ونشرت صحيفة «الصن» مقطع فيديو في وقت متأخر أمس الأربعاء يظهر كوت يستنشق المخدرات باستخدام ورقة نقد أميركية.
وتم إيقاف كوت يوم الاثنين الماضي من قبل الهيئة المسؤولة عن حكام المباريات في إنجلترا بعد تداول مقطع فيديو آخر له يدلي بتصريحات هجومية مع أصدقائه ضد يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق. هذه الهيئة والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بدأت التحقيقات. وكان يويفا قام بالفعل بسحب ديفيد كوت من إدارة مباريات المنتخبات الوطنية هذا الأسبوع بعد نشر الفيديو الأول.

يويفا
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
الاتحاد الإنجليزي
يورجن كلوب
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يلتقي الرئيسة التنفيذية لمنصة «إكس»
علوم الدار
حمدان بن محمد يلتقي الرئيسة التنفيذية لمنصة «إكس»
اليوم 19:48
كوريا الجنوبية تعزز صدارتها على حساب الكويت
الرياضة
كوريا الجنوبية تعزز صدارتها على حساب الكويت
اليوم 20:38
التعادل السلبي يخيم على مواجهة غينيا الاستوائية والجزائر
الرياضة
التعادل السلبي يخيم على مواجهة غينيا الاستوائية والجزائر
اليوم 19:51
مكتبة محمد بن راشد تحصد جائزة «التميز في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي»
التعليم والمعرفة
مكتبة محمد بن راشد تحصد جائزة «التميز في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي»
اليوم 19:45
جانب من الجلسة النقاشية «أهمية التعليم بين الشباب»
التعليم والمعرفة
«مجلس شباب تريندز» يناقش «أهمية التعليم بين الشباب»
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©