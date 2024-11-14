«يويفا» يفتح تحقيقاً جديداً مع الحكم الإنجليزي ديفيد كوت



نيون (أ ب)

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقاً جديداً مع الحكم الإنجليزي ديفيد كوت، بعدما ظهر فيديو يزعم ظهوره يتعاطى مخدر الكوكايين خلال بطولة أوروبا.

وذكر يويفا في بيان:«تم تعيين مفتش للأخلاقيات والانضباط لتقييم احتمال انتهاك الحكم ديفيد كوت لوائح الانضباط الخاصة باليويفا».

وكان كوت يعمل كحكم فيديو في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث كان يقوم بتقييم حكام المباريات في فندق بالقرب من فرانكفورت. ونشرت صحيفة «الصن» مقطع فيديو في وقت متأخر أمس الأربعاء يظهر كوت يستنشق المخدرات باستخدام ورقة نقد أميركية.

وتم إيقاف كوت يوم الاثنين الماضي من قبل الهيئة المسؤولة عن حكام المباريات في إنجلترا بعد تداول مقطع فيديو آخر له يدلي بتصريحات هجومية مع أصدقائه ضد يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق. هذه الهيئة والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بدأت التحقيقات. وكان يويفا قام بالفعل بسحب ديفيد كوت من إدارة مباريات المنتخبات الوطنية هذا الأسبوع بعد نشر الفيديو الأول.