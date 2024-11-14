كوريا الجنوبية تعزز صدارتها على حساب الكويت



الكويت (أ ف ب)

عزز منتخب كوريا الجنوبية صدارته وقطع شوطاً نحو التأهل بعدما حقق الانتصار الرابع توالياً على حساب مضيفته الكويت 3-1، الخميس على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في كرة القدم.

وسجل أوه سي-هون (10) وسون هيونج-مين (19 من ركلة جزاء) وباي جون هو (74) أهداف كوريا الجنوبية التي اقتربت من التأهل للمرة 12 في تاريخها، ومحمد دحام هدف الكويت (60).

وتتأهل المنتخبات البطلة والوصيفة في المجموعات الثلاث مباشرة إلى المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يجري توزيع أصحاب المركزين الثالث والرابع على مجموعتين يتأهل منهما المنتخبان المتصدران. ويلتقي الفريقان الحاصلان على المركز الثاني في مباراة ملحق لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي.

وفي الجولة السادسة المقررة 19 نوفمبر الجاري، تلعب كوريا الجنوبية مع فلسطين على استاد عمّان الدولي في الأردن بعد بداية مخيبة للتصفيات على أرضها أمام فلسطين نفسها (0-0)، فيما تلعب الكويت مع الأردن، وعُمان مع العراق.