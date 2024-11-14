«تحديات المحترفين».. عروض تنافسية تليق بـ«عالمية الجوجيتسو»

مصطفى الديب (أبوظبي)

انطلقت أمس المنافسات التأهيلية لفئة المحترفين حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود في مختلف الأوزان ضمن النسخة 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

جمعت منافسات اليوم الأول لفئة المحترفين نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم للتنافس ضمن منافسات تصفيات الدول وهي الأدوار التأهيلية إلى مرحلة التصفيات ومن ثم النهائيات اليوم للحزامين البنفسجي والبني ويوم السبت لفئة الحزام الأسود، ويتأهل لاعبان يحملان نفس فئة الحزام من كل دولة عن كل فئة وزنية.

ويقول محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «تعد منافسات فئة المحترفين من أبرز محطات بطولة أبوظبي العالمية، حيث سنشهد على مدى 3 أيّام مستويات متقدّمة من الحماس والتشويق.

ويخوض نخبة الأبطال نزالات قوية ضمن التصفيات التأهيلية، وصولاً إلى النهائيات التي ستحدد الفائزين باللقب، وتأتي هذه المنافسات لتبرز المهارات الاستثنائية خصوصا لحاملي الحزام الأسود، الذين اعتدنا على أدائهم المذهل وتفانيهم في تقديم عروض تنافسية تستحق الإشادة والمتابعة على نطاق واسع».

وأشاد بالتطور المستمر للبطولة وفقا لأفضل الممارسات، بما يعكس دورها المحوري في تطوير رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم ويرسّخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للعبة والوجهة الأولى لأبطال البساط.

وقال: «يسهم نظام تصفيات الدول الخاص بفئة المحترفين في ضمان تكافؤ الفرص بين المشاركين، بما يرتقي بمستوى المنافسة ويمنح كل لاعب فرصة للتألق وتحقيق النجاح».

وعبّر الظاهري عن سعادته بالأداء المتميز الذي قدّمه أبناء وبنات الإمارات على بساط النزال، الذين نجحوا في التأهل إلى التصفيات النهائية لفئة المحترفين، وأشار إلى أهمية أن يكون لدينا أبطال وبطلات يتألقون على الساحة العالمية، ويشاركون في كبرى البطولات على أجندة الرياضة الدولية، مؤكداً أن هذا الظهور اللافت يدعو للفخر والاعتزاز، وأن الثقة كبيرة فيهم لمواصلة النجاح وصعود منصات التتويج.

وتقول اللاعبة عائشة الشامسي التي تمكّنت من التأهّل إلى مرحلة التصفيات عن فئة المحترفين / حزام بنفسجي وزن 49 كجم: «فخورة بتأهلي إلى مرحلة التصفيات اليوم وأعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق حلمي بالفوز بلقب البطولة. سأبذل قصارى جهدي لتقديم أداء مميز على البساط، مع التركيز على دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنافسين المحتملين، والاستفادة من مشاركتي السابقة في البطولة، ووضع الخطط المناسبة التي تساعدني على التفوق. طموحي كبير في الوصول إلى منصة التتويج ورفع علم الإمارات عالياً».

وتتواصل اليوم النزالات مع نهائيات الحزامين البنفسجي والبني وتصفيات الحزام الأسود، على أن تختتم غد بنهائيات الحزام الأسود لفئة المحترفين اعتباراً من السادسة وحتى الثامنة مساءً، فيما ستقام جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء الأحد.