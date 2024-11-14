«الأبيض» ينعش الآمال بـ «ثلاثية» قيرغيزستان

مراد المصري (أبوظبي)

أنعش منتخبنا الوطني آماله بعد تحقيق الفوز على منتخب قيرغيزستان 3-0، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ضمن مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث للمجموعة الأولى، خلف كل من إيران متصدر الترتيب برصيد 13 نقطة، وأوزبكستان الثاني برصيد 10 نقطة.

ويلعب «الأبيض» في الجولة المقبلة، يوم الثلاثاء المقبل على استاد آل نهيان بأبوظبي، أمام المنتخب القطري الذي يمتلك في رصيده 7 نقاط، وذلك عقب الفوز على منتخب أوزبكستان 3-2.

ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى المحفل العالمي، بينما يصعد صاحبا المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من التصفيات.

سجل لمنتخبنا أمام قيرغيزستان حارب عبدالله في الدقيقتين 15 و89، ماركوس ميلوني في الدقيقة 35.

اعتمد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا، على تشكيلة شهدت تواجد ماكنزي هانت أساسياً للمرة الأولى وعودة فابيو ليما، مع تواجد خالد عيسى في حراسة المرمى، وكل من ماركوس ميلوني، محمد العطاس، خليفة الحمادي، زايد سلطان، يحيى نادر، يحيى الغساني، حارب عبدالله وكايو كانيدو.

بدأ منتخبنا بتهديد منافسه بعد تسديدة من فابيو ليما مرت فوق المرمى في الدقيقة السادسة، وترجم «الأبيض» سيطرته إلى افتتاح الهدف الأول، عندما استغل حارب عبدالله هفوة من مدافع قيرغيزستان، ليخطف الكرة ويسكنها بسهولة داخل الشباك في الدقيقة 15.

راوغ ليما مدافعي قيرغيزستان بلمسة فنية رائعة، ليمرر كرة عرضية إلى كايو إلا أن كرته ارتدت من مدافع المنافس في الدقيقة 30، ونفذ يحيى الغساني ركلة حرة مباشرة بشكل متقن إلا أن الكرة ارتدت من القائم الأيمن في الدقيقة 34.

عاد «الأبيض» سريعاً ليقتنص الهدف الثاني بعد تسديدة قوية بعيدة المدى من ماركوس ميلوني غالطت حارس المرمى في الدقيقة 35.

تألق خالد عيسى بالتصدي لتسديدة قوية من فاليري من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 39.

قام بيتو بأول تبديل مع انطلاق الشوط الثاني، بإشراك كوامي مكان خليفة الحمادي الذي عانى من إصابة طفيفة، وبدا واضحاً رغبة منتخبنا بالحفاظ على النتيجة في الشوط الثاني، وذلك من خلال التراجع نسبياً إلى مناطقه والتنويع بين الاستحواذ على الكرة والهجمات السريعة.

سدد ليما ركلة حرة مباشرة إلا أن الكرة مرت عالية فوق المرمى في الدقيقة 54، واقترب منتخبنا من إضافة الهدف الثالث بعد تمريرة ذكية خلف المدافعين وصلت إلى حارب عبدالله الذي سددها مباشر وتصدى لها الحارس بصعوبة في الدقيقة 57.

جاء التبديل الثاني لمنتخبنا بإشراك خالد الظنحاني مكان زايد سلطان في الدقيقة 66، ثم أجرى متخبنا تبديلاً مزدوجاً بإشراك عصام فايز وبرونو مكان ماكنزي هانت وكايو كانيدو في الدقيقة 72، وسدد يحيى الغساني كرة من داخل منطقة الجزاء إلا أنها علت المرمى في الدقيقة 74، وجاء التبديل الأخير لمنتخبنا بمشاركة راشد ماجد مكان يحيى نادر في الدقيقة 81.

أنقذ خالد عيسى مرماه من استقبال الهدف الأول، بعد تصدي بطولي لتسديدة قوية من أودلزيون من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 84، وأكد حارب عبدالله فوز منتخبنا بتسجيل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة عانقت الشباك في الدقيقة 89.