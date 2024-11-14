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الرياضة

«الأولمبي» يواجه طاجيكستان ودياً اليوم

«الأولمبي» يواجه طاجيكستان ودياً اليوم
15 نوفمبر 2024 01:05

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي، نظيره منتخب طاجيكستان في الساعة الرابعة و40 دقيقة من مساء اليوم، على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، في الودية الأولى ضمن معسكر «الأبيض الأولمبي»، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، والذي يتضمن خوض ودية ثانية أمام المنافس نفسه مساء الاثنين المقبل.
وضمت قائمة الأوروجواياني مارسيلو برولي، مدرب «الأبيض الأولمبي»، 4 لاعبين من أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية ضمن القائمة الحالية للمنتخب، ممثلين في أحمد الخديم المُصعد من منتخب الشباب، ولاعب نادي دبا المشارك في دوري الأولى والثالثة، والحارس سعيد سالم ناصر «الفجيرة»، مرزوق البدواوي «حتا»، بجانب «المقيم» انطوني ميشال خیاط لاعب وسط فرسان هسبانيا في «دوري الدرجة الثانية».

منتخب طاجيكستان
المنتخب الأولمبي
الأبيض الأولمبي
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