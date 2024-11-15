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الرياضة

«فليتوود تاون» الإنجليزي يهنئ ماكنزي بانتصار «الأبيض»

«فليتوود تاون» الإنجليزي يهنئ ماكنزي بانتصار «الأبيض»
15 نوفمبر 2024 10:02

علي معالي (أبوظبي)
حرص نادي فليتوود تاون الإنجليزي، الذي يلعب له ماكنزي هانت لاعب منتخبنا الوطني على تهنئة «الأبيض»، بعد الفوز على قيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك للاعب، مشيداً بما قدمه ماكنزي في أول مباراة أساسياً مع المنتخب، وكتب موقع النادي الإنجليزي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أن ماكنزي يلعب دوره مع المنتخب الإماراتي حالياً، وقال: «إلى الأمام معاً».
ونشر موقع النادي الإنجليزي صورتين، الأولى للاعب والثانية تجمع الثلاثي خالد الظنحاني وكوامي وميلوني، وهم في حالة فرحة كبيرة بتحقيق الثلاثية التي أعادت الثقة والأمل من جديد لصفوف المنتخب.
كما اهتم كذلك قبل انطلاقة المباراة بعدة ساعات، ونشر صورتين على موقعه أيضاً، الأولى لقائمة المنتخب، وبها ماكنزي ضمن التشكيلة الأساسية، والثانية للاعب وهو في أرض ملعب استاد محمد بن زايد بأبوظبي، وقالت: «بداية ماكنزي في أبوظبي».
وكان ماكنزي قد شارك في المباراة منذ البداية حتى الدقيقة 72، حيث أشرك بينتو مدرب المنتخب، عصام فايز بدلاً منه ، وهذه هي المباراة الثالثة له بزي المنتخب، وسبق له المشاركة أمام أوزبكستان في الدقيقة 83 بدلاً من ماركوس فينيسيوس، وفي مباراة قطر في الدقيقة 88 بدلاً من طحنون الزعابي، ويصل عدد دقائق مشاركة اللاعب حتى الآن 81 دقيقة، وخلال المباراة الأخيرة ضد قيرغيزستان لمس ماكنزي الكرة 49 مرة، وحصل على تقييم عام 6.2 من 10.

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