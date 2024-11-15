أول أستاذة دولية كبيرة.. روضة السركال «بطلة العرب» للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

حصدت روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، لقب «بطلة العرب»، وفازت بلقب «أستاذة دولية كبيرة»، وهو الأول في تاريخ شطرنج الإمارات على مستوى السيدات، كما سجلت اسمها في كأس العالم للشطرنج المقبلة، وحصدت الميدالية الثالثة لها في البطولة بعد فوزها بفضية الخاطف وبرونزية السريع، لترفع رصيد الإمارات إلى 6 ميداليات، منها ذهبية، وفضية الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن في الخاطف والسريع، وبرونزية عنود عيسى في الشطرنج الخاطف.

ونجحت روضة في حسم المركز الأول لبطولة «الشطرنج الكلاسيكي» قبل النهاية بجولة بفوزها على المصرية جوي روماني في «الجولة الثامنة»، وترفع رصيدها إلى 7.5 نقطة وتحسم اللقب قبل الجولة التاسعة والأخيرة، وذلك ضمن منافسات البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، من أصحاب الألقاب العربية والدولية من 18 دولة.

في المقابل، تقدمت لاعبة الإمارات عنود عيسى إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بفوزها على السورية منار خليل وبالتساوي مع المصرية شاهندة وفا، التي فازت بدورها على منافستها الفلسطينية إيمان صوان، وتتساوى في المركز الثالث 4 لاعبات برصيد 5 نقاط، هن المصرية جوي روماني، ولاعبتنا مريم عيسى، والجزائرية لينا نصر والسورية رولا محمود.

وحسم الجزائري بلال بلحسن لقب بطولة الرجال قبل النهاية بجولة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط بالفوز على المصري ديفيد جورج، في الجولة الثامنة، وترك خلفه 8 لاعبين برصيد 5.5 نقطة يتنافسون على الميداليتين الفضية والبرونزية، من بينهم لاعبنا عمران الحوسني، و5 لاعبين مصريين هم محب أمير وأدهم فوزي وديفيد جورج، ومحمد عزت وحامد وفا، بالإضافة إلى السوري مازن فندي، والعراقي أكار صالح.

من جانبه، وجه عبدالله مراد المازمي، مدير البطولة الشكر إلى الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة للشطرنج على منحه فرصة إدارة المحفل العربي الكبير، والذي يشهد رقماً قياسياً من اللاعبين واللاعبات، خاصة أن سبق له المشاركة في البطولات العربية، لاعباً وحكماً، ثم مديراً لها، مؤكداً أن هذه المسؤولية كانت دافعاً كبيراً لمواصلة العمل للوصول بالبطولة إلى محطة النهاية بالشكل المطلوب.

وأضاف المازمي أن إشادة الوفود المشاركة بالتنظيم وحسن الاستقبال والاحترافية في التعامل هي شهادة نجاح البطولة، وقال: نسعد دائماً بوجود الوفود العربية على أرض الإمارات، خاصة إمارة الشارقة التي اعتادت أن تستضيف الأحداث الكبرى ليس فقط على مستوى الشطرنج وفي أكبر نادي شطرنج في العالم بل أيضاً في كل الأحداث في مختلف الرياضات.