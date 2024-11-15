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برشلونة.. «إنييستا الجديد» يقترب من التجديد!

برشلونة.. «إنييستا الجديد» يقترب من التجديد!
15 نوفمبر 2024 11:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
استعاد الدولي الإسباني بيدري «21 عاماً» لاعب برشلونة، بريقه وتوهجه هذا الموسم، تحت قيادة الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد، بعد موسم سابق عانى خلاله الإصابات وتراجع المستوى، والابتعاد لفترة طويلة عن ناديه ومنتخب بلاده.
وأصبح بيدري، الذي يلقبونه بـ «إنييستا الجديد»، عنصراً لا غنى عنه في تشكيلة «كتيبة فليك»، وتخلص من مشاكله البدنية، بعد أن غاب في الموسم الماضي 128 يوماً، وحُرم من 25 مباراة لناديه ومنتخب بلاده.
وينتهي عقد بيدري في صيف 2026، وتسعى إدارة «الكتالوني» إلى تأمين مستقبله، بتجديد عقده لأطول فترة ممكنة، وتفعل نفس الشيء مع الشاب الإسباني جابي، العائد من الإصابة الطويلة والأوروجوياني رونالد أراوخو قلب الدفاع، الذي يواصل عملية التأهيل من إصابته بالرباط الصليبي، وينتهي عقد كل منهما في صيف 2026 أيضاً.
ولاتشك إدارة برشلونة لحظة في أن بيدري وزميليه جابي وأراوخو يرغبون في الاستمرار مع «البلاوجرانا»، بل أن ديكو المدير الرياضي للنادي متفائل بتوقيع بيدري على عقد جديد طويل الأجل قريباً جداً.
وقال في حديث لصحيفة موندو ديبورتيفو: أول شيء لابد من معرفته عند التفكير في التجديد لأي لاعب، هو رغبته في البقاء من أجل صناعة التاريخ والفوز بالكثير من البطولات والألقاب، وأعتقد أن النجوم المعنيين يرغبون في ذلك بشدة، مع التسليم بضرورة أن تكون عقودهم الجديدة جيدة.
وأضاف ديكو: أعتقد أن التجديد لبيدري سيتم قريباً، لأنه بقدر تمسكنا بوجوده معنا، بقدر ما يتمنى هو البقاء، لأنه يشعر هنا بأنه «على راحته»، وسعيد ويريد الفوز بالألقاب، بعد أن عاد إلى مستواه العالي، وتخلص من معاناة إصابات الموسم الماضي.
وتابع ديكو: نحن نركز حالياً على تحقيق الأهداف المهمة هذا الموسم بالفوز بكل البطولات الممكنة، ولكننا نركز في الوقت نفسه على ضمان مستقبل اللاعبين المهمين، وفي مقدمتهم بيدري.
بدأ بيدري، الذي يكمل في 25 نوفمبرالجاري 22 عاماً، مسيرته الاحترافية في لاس بالماس موسم 2019-2020، ومنه مباشرة إلى برشلونة في أغسطس 2020، مقابل 5 ملايين يورو دفعها البارسا لفريقه الأول.
ولعب بيدري لمنتخبات الشباب تحت 17 و18 و19 و21 و23 سنة، وانضم إلى المنتخب الأول في 2021.

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