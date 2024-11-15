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الرياضة

.. وسقطت «فرقة ميسي» في تصفيات كأس العالم

.. وسقطت «فرقة ميسي» في تصفيات كأس العالم
15 نوفمبر 2024 10:13

 
الأرجنتين (رويترز)
حقق منتخب باراجواي فوزا ثمينا 2-1 على ضيفه الأرجنتيني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في وقت مبكر من اليوم الجمعة، استهلت الأرجنتين التسجيل بهدف لاوتارو مارتينيز من كرة مباشرة سددها على يسار حارس المرمى في الدقيقة 11 من الشوط الأول واحتُسب الهدف بعد مراجعة طويلة لتقنية حكم الفيديو المساعد.
أدرك أنطونيو سنابريا التعادل لباراجواي من ركلة خلفية رائعة في الدقيقة 19 من الشوط الأول وضعها في الزاوية اليمنى للحارس إيميليانو مارتينيز.
وباغتت باراجواي منتخب الأرجتنين عقب انطلاق الشوط الثاني مباشرة بعدما استغلت كرة ثابتة لإحراز هدف الفوز من رأسية سددها عمر ألدريتي وارتطمت بأرض الملعب قبل أن تستقر على يمين مارتينيز. واستعان حكم المباراة مجددا بتقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من عدم وجود تسلل واحتسب الهدف.
وتتصدر الأرجنتين بطلة كأس العالم الترتيب برصيد 22 نقطة من 11 مباراة بينما تقدمت باراجواي إلى المركز السادس متساوية برصيد 16 نقطة مع أوروجواي التي تلعب اليوم الجمعة.
وتتأهل أول ستة فرق من تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026. 

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