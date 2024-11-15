مدرب إنجلترا: نسير في الاتجاه الصحيح



أثينا (رويترز)

حقق منتخب إنجلترا فوزاً سهلاً على مضيفه اليونان 3-صفر في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ليتصدر مجموعته الثانية، قبل أن يخوض مباراته الأخيرة ضد أيرلندا في محاولة للصعود للمستوى الأول، وجاءت أهداف إنجلترا عبر أولي واتكينز، وهدف عكسي سجلته اليونان، إضافة لهدف متأخر من كورتيس جونز في مشاركته الدولية الأولى، ليمنح هذا الضيوف فوزاً مريحاً، ويرفع رصيدهم إلى 12 نقطة من خمس مباريات.

ويتقدم المنتخب الإنجليزي على نظيره اليوناني، الذي فاز عليه 2-1 في لندن الشهر الماضي، بفارق الأهداف، وسافر الفريق الزائر إلى اليونان من دون تسعة لاعبين، من بينهم فيل فودن وبوكايو ساكا وكول بالمر وترينت ألكسندر-أرنولد، الذين انسحبوا من تشكيلة المدرب المؤقت لي كارسلي بسبب الإصابات.

وانتقد القائد هاري كين انسحاب اللاعبين من التشكيلة بشدة، وقال إن مصلحة المنتخب يجب أن تأتي أولاً قبل الأندية، وجلس كين على مقاعد البدلاء بشكل مفاجئ حتى الشوط الثاني، لكن البداية لم تكن سيئة، إذ سيطرت إنجلترا بسهولة على الكرة، وسجلت مبكراً عن طريق واتكينز.

وقال المدرب المؤقت كارسلي: «هذا يوضح أننا نسير في الاتجاه الصحيح. لن نبالغ في الأمر، لدينا مباراة كبيرة يوم الأحد في ويمبلي، لدينا الكثير من المواهب المتميزة.. ركزنا على اللاعبين الذين كانوا موجودين، واستغلوا فرصتهم».

وأضاف، «كان الناس يتحدثون عن قلة الخبرة في التشكيلة، لكن هؤلاء يلعبون مع أنديتهم في مستوى مرتفع حقاً».

وقال كونستانتينوس مافروبانوس مدافع اليونان: «سمحنا لهم بالسيطرة كثيراً على الكرة في أول 25-30 دقيقة. في الشوط الثاني قمنا بمخاطرة لم تؤت بثمارها، الهدف المبكر أثر فينا، لكننا سمحنا لإنجلترا بالاستحواذ، وتركنا لها المساحات في أول 25 دقيقة».