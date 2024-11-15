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الرياضة

مدرب إيطاليا: لاعبو بلجيكا قاتلوا مثل الأسود!

مدرب إيطاليا: لاعبو بلجيكا قاتلوا مثل الأسود!
15 نوفمبر 2024 11:15


بروكسل (رويترز)
أحرز ساندرو تونالي هدفاً مبكراً، ليمنح إيطاليا الفوز بهدف خارج أرضها على بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، لتعزز صدارتها للمجموعة الثانية بالمستوى الأول، سجل تونالي هدفه الأول مع إيطاليا، وكان بوسعه أن يضيف هدفاً آخر، خلال أداء مثير للإعجاب خارج ملعب فريقه، إذ أقيمت على ملعب الملك بودوان رغم أن بلجيكا قدمت كل ما لديها في مباراة سريعة الوتيرة.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إيطاليا إلى 13 نقطة في الترتيب، متفوقة بفارق ثلاث نقاط على فرنسا التي تعادلت على أرضها مع إسرائيل في باريس في التوقيت نفسه.
وقال لوتشيانو سباليتي، مدرب إيطاليا لشبكة راي سبورت: «قدم اللاعبون أداء جيداً، لأن الملعب بدا ثقيلاً جداً في الشوط الثاني، فقدنا بعض الفاعلية، عندما استحوذنا على الكرة، وقمنا بعدد كبير جداً من التمريرات في غير محلها، كما قلنا قبل المباراة في أماكن مثل هذه، عليك الاحتفاظ بالكرة، وهذا ضروري لتخفيف الضغط والسيطرة على المباراة، عندما أعادتنا بلجيكا إلى نصف ملعبنا كان الأمر صعباً، لكنهم قاتلوا مثل الأسود».
وكان من المفترض أن يدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 78 لكن القائد روميلو لوكاكو لعب ضربة رأس إثر تهيئة بالرأس من زميله تيموثي كاستاني لتذهب الكرة بعيداً عن المرمى، وخاض لوكاكو، الهداف التاريخي لبلجيكا، مباراته الأولى مع منتخب بلاده منذ بطولة أوروبا منتصف العام الماضي، وحمل شارة قيادة الفريق في غياب كيفن دي بروين. 

 

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