الإكوادور تقسو على بوليفيا برباعية في تصفيات كأس العالم



كيتو (د ب أ)

حقق منتخب الإكوادور انتصاره الأكبر في مسيرته بتصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وتغلب برباعية نظيفة على ضيفه منتخب بوليفيا في الجولة الـ11 من التصفيات المؤهلة للمونديال.

واستغل منتخب الإكوادور النقص العددي في صفوف منتخب بوليفيا، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين، بدءاً من الدقيقة 24 عقب طرد مدافعه خوسيه ساجريدو. وافتتح النجم المخضرم إينير فالنسيا التسجيل للمنتخب الإكوادوري في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله جونزالو لابلاتا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 28 و49 على الترتيب، فيما اختتم آلان ميندا مهرجان الأهداف في الدقيقة 61.

وارتفع رصيد منتخب الإكوادور، الذي حقق فوزه الخامس بالتصفيات مقابل 4 تعادلات وخسارتين، إلى 16 نقطة في المركز الخامس، بعد خصم 3 نقاط من رصيده قبل انطلاق التصفيات، كعقوبة موقعه عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). في المقابل، توقف رصيد المنتخب البوليفي، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي، والسابعة في مسيرته بالتصفيات مقابل 4 انتصارات، عند 12 نقطة في المركز الثامن. يذكر أن أصحاب المراكز الستة الأولى بالتصفيات سوف تصعد لنهائيات المونديال، التي تقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما يلعب صاحب المركز السابع في الملحق العالمي.