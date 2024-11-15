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الرياضة

منتخب السلة يهزم «سيتي كود» في معسكر صربيا

منتخب السلة يهزم «سيتي كود» في معسكر صربيا
15 نوفمبر 2024 11:42

علي معالي (أبوظبي)
حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة، فوزه الثاني في مباراته الثانية بالمعسكر الخارجي في صربيا، هزم فريق سيتي كود الصربي بنتيجة 78-69، وذلك استعداداً للمرحلة الثانية في تصفيات كأس آسيا، المقرر لها يومي 22 و25 من الشهر الجاري أمام لبنان والبحرين بدبي، وكان المنتخب قد فاز في المباراة الودية الأولى على فريق فيزورا بنتيجة 91-81، ويخوض منتخبنا في آخر مبارياته الودية بالمعسكر «الأحد»، على أن يعود إلى أرض الوطن يوم الاثنين المقبل، وينتظم المنتخب في معسكره المحلي مجدداً بدبي، انتظاراً لمباراتي لبنان والبحرين.
وفي المباراة الأخيرة ضد «سيتي كود»، قام د.منير بن الحبيب، المدير الفني بتجربة جميع اللاعبين الـ 17 الموجودين في المعسكر، حتى يقف على الحالة الفنية والبدنية لجميع العناصر، وظهر الانسجام بين عناصر المنتخب، وتعتبر هذه المرحلة مهمة للغاية في إعداد «الأبيض» قبل خوض المرحلة الثانية بدبي، حيث يترتب عليها من الأمور قبل الدخول في النافذة الثالثة والأخيرة في طريق التأهل لنهائيات كأس آسيا.
ويضم المنتخب الحالي بين صفوفه مزيجاً من الخبرة والشباب، بوجود عناصر لها باع طويل بالمنتخب، مثل جاسم محمد وراشد ناصر، وقيس عمر، وخالد خليفة، وعناصر عديدة من الشباب منهم حامد عبداللطيف، عبدالعزيز خليفة، سالم خليفة، محمود وسيم، محمد الهاشمي، وسيف أحمد الوهابي.

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