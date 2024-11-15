«رصاص» يهدد منافسيه في جبل علي!

محمد حسن (دبي)

يحتضن مضمار جبل علي ظهر الغد ثاني سباقاته لهذا الموسم، ويتألف من 7 أشواط خصصت للخيول المهجنة الأصيلة ماعدا الشوط الافتتاحي للخيول العربية الأصيلة، وتشارك في الحفل 60 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 510 آلاف درهم.

وتبلغ المنافسة قمتها في الحفل في الشوط الخامس والرئيس «شادويل ستيكس» لمسافة 1400 متر «تكافؤ» بمشاركة 6 خيول، يبرز منها «رصاص»، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، الفائز في بداية ونهاية الموسم الماضي بمضمار جبل علي، بجانب «ميلتري ارتيست»، بإشراف فوزي ناس، وقيادة ادري دي فريز وهو أيضا فائز بميدان وجبل علي الموسم الماضي، ولا يمكن تجاهل القوي «حاسم»، بإشراف مصبح المهيري وقيادة سليفستر دي سوذا.

ويفتتح الحفل بسباق الخيول العربية الأصيلة على لقب «كأس بورشه» لمسافة 1400 «تكافؤ»، بمشاركة 9 خيول يتوقع أن يقود التنافس «ايه اف ليث»، بإشراف ارنست اورتيل، وقيادة تاج اوشيه، بجانب «شروق الوثبة»، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سلفستر دي سوذا، و«ايه اف متألق»، بإشراف قيس عبود وقيادة برناردو بينيرو.

وخصص الشوطان الثاني والثالث للخيول المبتدئة، وكلاهما لمسافة 1200 متر، وتنطلق المنافسة في الشوط الثاني «الشعفار للاستثمار» بمشاركة 10 خيول، يبرز منها كل من الثنائي «غالب» و«أطوال،» بإشراف مايكل كوستا، و«بلاك مارك»، بإشراف راشد بورسلي.

أما الشوط الثالث «ميدين ستيكس»، فيشهد مشاركة 4 خيول هي «جلانت بليد»، و«ماتشابل»، بإشراف سالم بن غدير، و«نيداوي»، بإشراف راشد بورسلي، و«رماي» بإشراف مايكل كوست.

ويحتضن الشوط الرابع سباق «سبرينت هانديكاب ستيكس» برعاية سلسلة الإمارات للسرعة لمسافة 1000 متر، ويتوقع أن تحتدم المنافسة لتقارب المستويات، ويسعى «مرسوم»، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين لتحقيق ثاني فوز بعد انتزاعه لقب المبتدئة في افتتاح الموسم، لكن ربما لن يكون ذلك سهلاً في ظل وجود «رزين دبي» بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج اوشيه، و«المزن»، بإشراف سلمان الصابري، وقيادة دانيل تودهوب، فضلاً عن قوة رباعية للمدرب راشد بورسلي يتقدمها النجم القوي «شنغهاي سيتي».

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر سباق «كأس سبيدفيست» برعاية مضمار جبل علي، مواجهات قوية ويدفع المدرب فوزي ناس بالثنائي القوي «النتروفيرتيدو»، و«اذان» لكن الأمور لن تكون سهلة في ظل وجود «الرائد»، بإشراف مايكل كوستا، و«كيبو ميساكي»، بإشراف سالم بن غدير.

ويختتم الحفل بالشوط السابع «المشرق لخدمات الري» لمسافة 1950 متراً «تكافؤ»، ويبرز فيه كل من «جوست اوف ذا مامبو»، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج اوشيه، و«فينيكس اوف عمان»، بإشراف دوج واتسون، وقيادة بات دوبس بجانب «ريجال جاليري»، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة برناردو بينيرو.