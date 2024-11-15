منتخب الرجبي يواجه ألمانيا استعداداً للتصفيات الآسيوية



دبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني للرجبي فئة (15 لاعبا) السبت مباراة ودية دولية أمام منتخب ألمانيا المصنف 32 عالمياً وأحد أفضل 5 فرق في أوروبا، وذلك بملعب دبي سيفينز، في إطار استعدادات منتخبنا للتصفيات الآسيوية في يونيو المقبل، المؤهلة لكأس العالم للرجبي 2027، بأستراليا، حيث يستضيف منتخبنا نظيره هونج كونج في الجولة الأولى للتصفيات، ويلعب خارج أرضه أمام كوريا الجنوبية، والفائز من ماليزيا وسيريلانكا.

ووصل المنتخب الألماني مساء الأربعاء الماضي، وتدرب في ملعب المباراة، على مدار يومين، بعدما وجّه له اتحاد الرجبي الدعوة للعب معه، خلال فترة المباريات الودية التي حددها الاتحاد الدولي للعبة، على أن يغادر دبي في اليوم التالي للمباراة.

كان منتخبنا الوطني قد خاض مباراة ودية أمام زيمبابوي بطل أفريقيا، والمصنف 28 عالمياً، بداية الشهر الجاري ضمن خطة إعداد المنتخب.

وأكد يوسف شاكر المدرب المساعد لمنتخبنا أن اللعب أمام زيمبابوي وألمانيا يعد بروفة قوية مع فرق تشارك في بطولات العالم، ولها اسم كبير ومستوى لاعبيها عالي للغاية، ومن المؤكد أننا لا ننظر إلى النتيجة والفوز بقدر الاستفادة من هذه المنتخبات الكبيرة، وإن كان الجهاز الفني للمنتخب دائماً ما يزرع ثقافة الفوز لدى اللاعبين مهما كان المنتخب الذي نواجهه.

وأضاف أن مثل هذه المباريات تكشف لنا مكاننا بين المنتخبات قبل خوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام العام المقبل، ولدينا طموحات كبيرة في التأهل لمونديال 2027 بأستراليا، وهو السبب في الإعداد المبكر للمنتخب وتجهيز جميع اللاعبين، خاصة الصف الثاني، تحسباً لوقوع إصابات بين اللاعبين.

ونوه شاكر بأن هناك عدداً من لاعبي المنتخب السباعي يشاركون مع منتخب فئة 15 لاعباً، وفي الجولة الثالثة من نخبة آسيا للسباعي حرصنا أن ندفع بمجموعة من الشباب الواعدين مع عدد من لاعبي الخبرة، واستبعاد عدد من لاعبي المنتخب لانضمامهم لفئة الـ15 قبل مباراة زيمبابوي، ونأمل أن نحقق أهدافن،ا لأن التأهل للمونديال بداية حلم كبير للعبة، وسيقودنا لمرحلة متقدمة وسط منتخبات آسيا والعالم.