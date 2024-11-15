«الأبيض» يُجدد فرصة المنافسة على بطاقة مونديال 2026

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق منتخبنا الوطني فوزاً مهماً بثلاثية نظيفة على حساب ضيفه منتخب قيرغيزستان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بالدور الثالث من تصفيات المونديال 2026، وهو ما أعاد إحياء الأمل وقرّب «الأبيض» خطوة في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد التعثر الأخير لمنتخب أوزبكستان أمام قطر، حيث كان ينافس على صدارة ترتيب المجموعة، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في «الوصافة»، وبفارق 3 نقاط فقط عن منتخبنا الوطني، الذي بات في جعبته 7 نقاط وضعته في المركز الثالث للمجموعة الأولى، وهو ما يكفل له الاقتراب من مركز مؤهل للمونديال، حال استطاع أن يواصل مسار الانتصارات في 4 من 5 مواجهات قادمة في بقية المشوار.

ولعبت النتائج لصالح «الأبيض»، بعدما تعثر منتخب أوزبكستان أمام العنابي أول من أمس، وبالتالي سيلعب «الأبيض» للفوز أمام قطر في المباراة المرتقبة الثلاثاء المقبل على استاد آل نهيان، على أمل الوصول للنقطة العاشرة، ومواصلة مساره في التصفيات حيث يلعب «الأبيض» في مارس المقبل أمام إيران في طهران، ثم يغادر لمواجهة منتخب كوريا الشمالية على ملعبه، قبل أن يحل منتخب أوزبكستان ضيفاً على الإمارات في يونيو المقبل، ويختتم منتخبنا مشوار التصفيات بمواجهة منتخب قيرغيزستان على ملعبه.

وبالنظر لقادم المشوار، بات على «الأبيض» ضرورة تخطي عقبة شقيقه القطري يوم الثلاثاء المقبل، من أجل الحفاظ على حظوظه قوية في المنافسة على الوصافة، بعدما ابتعد المنتخب الإيراني بالصدارة برصيد 13 نقطة، بفوزه على حساب كوريا الشمالية.

وبالعودة للمباراة التي خاضها منتخبنا أمام قيرغيزستان، فقد شهدت تألق عدد من اللاعبين على رأسهم حارب عبد الله، الذي استحق لقب «رجل المباراة» بالإضافة إلى فابيو ليما وميلوني وماكانزي هانت، الذي شارك للمرة الأولى أساسياً في تشكيلة المنتخب، وقدم مستوى مميزاً من حيث صناعة الفرص والتحرك الإيجابية أمام المرمى، حيث نجح بينتو في إخراج الأفضل من لاعبي المنتخب خلال تلك المباراة بعد حالة «الإحباط»، التي اصابت عشاق «الأبيض»، بسبب عدم الأداء المقنع في التجمع الأخير أكتوبر الماضي، قبل أن يعيد بينتو تقديم هانت وفابيو ليما وحارب، بالإضافة لمحمد العطاس وخليفة الحمادي ويحيى نادر، العائد من الإصابة، بينما سجل أهداف منتخبنا كل من حارب عبد الله سهيل «هدفين»، وماركوس ميلوني.

وجاءت الثلاثية التي حققها منتخبنا الوطني بعد أداء مميز سيطر فيه على مجريات الأمور طوال أحداث المباراة، التي شهدت على 4 تبديلات بنزول كل من بنزول كوامي بدلاً من خليفة الحمادي الذي تعرض للإصابة، ثم خالد الظحناني بديلاً لسلطان زايد، ثم عصام فايز وبرونو أوليفيرا بديلاً لمكانزي هانت وكايو كانيدو، وأخيراً دخول ماجد راشد بدلاً من يحيي نادر.

وشهدت مباراة منتخبنا الوطني تألق الحارس خالد عيسي بتصديات أنقذت مرمانا في أكثر من تسديدة قوية وهجمة خطرة، ما ضمن التفوق طوال الشوطين للمنتخب، وعزز فرصه في الخروج بشباك نظيفة، وتحقيق فوز كبير أمام قيرغيزستان.

ويرفع الجهاز الفني لمنتخبنا شعار: «لا وقت للراحة»، نظراً لضيق الوقت للتحضير لمواجهة منتخب قطر الثلاثاء المقبل.

وأخضع الجهاز الفني مباراة قطر وأوزبكستان للتحليل الفني بهدف الوقوف على مستوى المنافس القطري في تلك المباراة، ومحاولة وضع الطريقة الأمثل لمواجهته واستغلال عاملي الأرض والجمهور في تلك المواجهة، التي تعد بمثابة «عنق الزجاجة» في مشوار التصفيات والفاصلة مع المنتخب القطري، والتي يعني الفوز بها الحصول على دفعة كبيرة لمواصلة المشوار للمنافسة على مركز مؤهل للمونديال شريطة مواصلة السير لتحقيق نتائج إيجابية في 4 مباريات قادمة من أصل 5 تمثل كامل مشوار التصفيات حتى يونيو المقبل.

وأكد باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، أحقية الفوز بثلاثية على قيرغيزستان في خامس جولات الدور الثالث بتصفيات كأس العالم 2026، وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «حققنا انتصاراً مهماً ومستحقاً في وقت مناسب، كما قدمنا أداءً جيداً، وسيطرنا على مجريات اللقاء».

وأضاف: «على مستوى الاستحواذ كنا مميزين بشكل عام، لكن الأداء في الشوط الثاني كان أفضل، عن الشوط الأول الذي عانينا فيه بسبب الحالات الهجومية للمنافس، لكننا نجحنا في منعها بشكل كبير خلال الشوط الثاني، كما استطعنا خلق العديد من الفرص للتسجيل».

وتابع: «الأمر لم يكن سهلاً، المنافس قدم مباراة جيدة، ولكننا لم نسمح لهم بالعديد من الفرص الخطيرة، لكن في نهاية اللقاء، لم نقم بالتحولات الهجومية بالشكل الأفضل، لكني في النهاية سعيد بما قدمناه وبهذا الفوز».

وعن دوره في تعويد اللاعبين على مهارة التسديد من الخارج، التي تسببت في هدفين لميلوني وحارب عبد الله قال: «دورنا أن نقوم بتهيئة أفضل فرص إعداد للاعبين، ونعمل على رفع مستوياتهم، ونجعلهم يخرجون أفضل ما لديهم، لذلك أنا سعيد بتلك التسديدات الصاروخية القوية على مرمى المنافس، وحقيقة لم أكن أنا من دربهم على التسديد من الخارج، ولم يكن ذلك أمراً متفقاً عليه سلفاً، ولكنها مهارة وقرار فردي يعود لكل اللاعبين، ولكنه جاء في وقت حاسم وبقدرة كبيرة على التنفيذ، ونحن سعداء بارتفاع مستويات جميع اللاعبين».

ولفت بينتو إلى أن المنتخب يحتاج للكثير من الدعم الجماهيري الذي يتمنى أن يزيد في المباراة المقبلة بهدف رفع حماس اللاعبين، والحفاظ على روحهم القتالية العالية أمام منافس قوي، ومرشح للتأهل أيضاً، وقال: «لن نفكر أبعد من المباراة المقبلة، ولن نفكر في حسابات التأهل من الأن، علينا النظر فقط لكل مباراة ندخلها، وأن نستعد بشكل جيد لها، وهناك العديد من السيناريوهات في فرص التأهل».