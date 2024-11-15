«مايسترو» يعزف لحن العجبان في مضمار العين



عصام السيد (العين)

تألقت خيول إسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، من خلال ثلاثية لافتة، فيما سجلت خيول ياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر ديسوسا ثنائية مستحقة، خلال فعاليات السباق الثاني للخيول لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف الذي تضمن 7 أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، تنافست على جوائزه الإجمالية البالغة 515 ألف درهم.

وافتتح الجواد «مجدي» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة دانييل تودهوب الفوز في الشوط الأول للخيول العربية «تكافؤ» في عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، بإجمالي جوائز مالية بلغت 80 ألف درهم، وسجل ابن «مقداد» زمناً وقدره 2:18:70 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لإسطبلات العجبان والمدرب عبد الله الحمادي، عبر الجواد «قاصد» بقيادة الفارس اندرو سلاتري، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية من إنتاج الإمارات في عمر 4 سنوات فما فوق، والبالغ جوائزه المالية البالغة 70 ألف درهم، وسجل البطل 1:54:44 دقيقة.

وكان مسك الختام ثلاثية العجبان عبر المهر «مايسترو» في الشوط السابع في الأمسية لمسافة 1000 متر، والذي شاركت فيه الخيول العربية الأصيلة «إنتاج محلي»، في عمر 4 سنوات فما فوق، وإجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، وسجل ابن «مهب» زمناً وقدره 1:06:43 دقيقة.

وحققت خيول ياس ثنائية مستحقة، وجاء الفوز الأول حين أثبت المهر «نوراكس داركا»، نجوميته المطلقة بفوز لافت بلقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول العربية المبتدئة في عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه المالية 70 ألف درهم، وسجل ابن «اف البحر» زمناً وقدره 2:06:04 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول ياس والمدرب ماجد الجهوري، والفارس سيلفستر ديسوسا عبر المهر «ساري» في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه المالية 70 ألف درهم، وسجل البطل ابن «داريا» 2:05:16 دقيقة.

واكتسح الجواد «أف يطوي» لأبوظبي للسباقات، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا، منافسيه بفارق بلغ أكثر من 9 أطوال في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، المخصص للخيول في عمر 4 سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جوائزه المالية 85 ألف درهم، وسجل البطل 2:02:34 دقيقة.

واندفع «المتوسم» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون من الصفوف الخلفية ليتجاوز منافسيه ببراعة في الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول العربية المبتدئة عمر ثلاث سنوات، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، ومسجلاً 1:38:22 دقيقة.

شهد السباق، وتوج الفائزين فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، والمشرف العام على السباقات بمضمار العين، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول.

وأكد فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، أن جمهور سباقات الخيل بمضمار العين موعود بمفاجآت، خلال السباقات المقبلة فيما يتعلق بالجوائز، موضحاً أن غياب استمارات الترشيح في الحفل الثاني كان لأسباب فنية طارئة، وستعود وفق نظام جدي،د وبطريقة مختلفة تخص مضمار العين فقط، وسيتم اتباع هذا النظام، اعتباراً من السباقات القادمة.