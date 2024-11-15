جارديم يختبر 21 لاعباً لاكتشاف «وجوه جديدة» في العين

العين (الاتحاد)

فاز فريق العين على ضيفه يونايتد، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى بنتيجة 3-2، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد خليفة بن زايد، في إطار تحضيرات «الزعيم» للاستحقاقات القادمة، خلال فترة التوقف الحالية، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الزعيم» على الضيوف بثنائية نظيفة.

سجل أهداف العين، ماتياس بلاسيوس من ركلة جزاء «18»، ومحمد عوض الله «45»، وسيكو بابا من ركلة جزاء «48»، في حين أحرز أهداف الضيوف سيسوكو «48» ولويس توريس «55».

واختبر البرتغالي جارديم مدرب العين، خلال الودية، 21 لاعباً في اطار رغبة الجهاز الفني في اكتشاف بعض الوجوه الجديدة، التي يمكن الاعتماد عليها في منافسات الفريق على أكثر من جبهة، خلال بقية مشوار الموسم.

أما الـ21 لاعباً الذين تم منحهم فرصة المشاركة، للوقوف على مستوياتهم، والبحث عن وجوه جديدة بتوظيفهم في تشكيلة الفريق فهم، محمد سعيد بوسندة، بندر الأحبابي، ميشيل، خالد علي، إيريك جوجينيس، أحمد برمان، خالد البلوشي، ماتياس بلاسيوس، ماتياس سيجوفيا، محمد عوض الله، وجوسنا أبيانفي، في التشكيلة الأساسية، ودفع المدرب، خلال شوط اللعب الثاني بعشرة لاعبين، حسن ساني، عبدالكريم تراوري، خالد بطي، إسماعيل أكبوتي، فليبي سالموني، حميد محمد، جينو إنفانتينو، ماتيو سنابريا، إبراهيما جونيور وسيكو بابا.