الجمعة 15 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جارديم يختبر 21 لاعباً لاكتشاف «وجوه جديدة» في العين

جارديم يختبر 21 لاعباً لاكتشاف «وجوه جديدة» في العين
15 نوفمبر 2024 12:41

العين (الاتحاد)
فاز فريق العين على ضيفه يونايتد، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى بنتيجة 3-2، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد خليفة بن زايد، في إطار تحضيرات «الزعيم» للاستحقاقات القادمة، خلال فترة التوقف الحالية، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الزعيم» على الضيوف بثنائية نظيفة.
سجل أهداف العين، ماتياس بلاسيوس من ركلة جزاء «18»، ومحمد عوض الله «45»، وسيكو بابا من ركلة جزاء «48»، في حين أحرز أهداف الضيوف سيسوكو «48» ولويس توريس «55».
واختبر البرتغالي جارديم مدرب العين، خلال الودية، 21 لاعباً في اطار رغبة الجهاز الفني في اكتشاف بعض الوجوه الجديدة، التي يمكن الاعتماد عليها في منافسات الفريق على أكثر من جبهة، خلال بقية مشوار الموسم.
أما الـ21 لاعباً الذين تم منحهم فرصة المشاركة، للوقوف على مستوياتهم، والبحث عن وجوه جديدة بتوظيفهم في تشكيلة الفريق فهم، محمد سعيد بوسندة، بندر الأحبابي، ميشيل، خالد علي، إيريك جوجينيس، أحمد برمان، خالد البلوشي، ماتياس بلاسيوس، ماتياس سيجوفيا، محمد عوض الله، وجوسنا أبيانفي، في التشكيلة الأساسية، ودفع المدرب، خلال شوط اللعب الثاني بعشرة لاعبين، حسن ساني، عبدالكريم تراوري، خالد بطي، إسماعيل أكبوتي، فليبي سالموني، حميد محمد، جينو إنفانتينو، ماتيو سنابريا، إبراهيما جونيور وسيكو بابا.

أخبار ذات صلة
العين تتزين لـ«عيد الاتحاد 53»
دوري الكرة الطائرة ينطلق غداً بمشاركة 9 أندية
العين
ليوناردو جارديم
استاد خليفة بن زايد بنادي العين
بندر الأحبابي
آخر الأخبار
«رصاص» يهدد منافسيه في جبل علي!
الرياضة
«رصاص» يهدد منافسيه في جبل علي!
اليوم 13:00
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب تركيا
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب تركيا
اليوم 12:59
وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر يناهز 101 عاماً
الترفيه
وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر يناهز 101 عاماً
اليوم 12:53
قتلى بحريق في دار للمسنين بإسبانيا
الأخبار العالمية
قتلى بحريق في دار للمسنين بإسبانيا
اليوم 12:44
جارديم يختبر 21 لاعباً لاكتشاف «وجوه جديدة» في العين
الرياضة
جارديم يختبر 21 لاعباً لاكتشاف «وجوه جديدة» في العين
اليوم 12:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©