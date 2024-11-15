«الدراجات المائية» تحيي حفل الـ 11 فئة في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

تتجه أنظار عشاق الرياضات البحرية إلى العاصمة أبوظبي، التي ستحتضن الجولة المقبلة من بطولة الإمارات للدراجات المائية يوم غد السبت، بمشاركة 70 متسابقاً في الحدث المنتظر الذي يجمع أبرز المتسابقين المحليين والدوليين في منافسة قوية عبر فئات متنوعة تصل إلى 11 فئة، ليؤكد مكانة أبوظبي عاصمة للرياضات البحرية المميزة.

البطولة، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تأتي ضمن أجندة الفعاليات السنوية التي تهدف إلى تعزيز حضور الرياضات البحرية ودعم المواهب الإماراتية على الساحة العالمية. وستنطلق المنافسات إلى 11 فئة تشمل فئات: مع فئة واقف جي بي 1، ثم انطلاق فئة جالس جي بي 3، وبعدها انطلاق فئة واقف جي بي 2 لتنطلق بعدها فئة جالس جي بي 2، ثم انطلاق خامس الفئات فئة واقف جونيور 3.3، والتي ستضم ثلاث فئات للناشئي، وبعد ذلك فئة جالس جي بي 4 لتنطلق بعدها فئة العمالقة أو فئة المخضرمين، وقد تم تخصيص 15 دقيقة لكل فئة من الفئات السابق، وتأتي الفئة العاشرة والختامية في المرحلة الصباحية مع فئة جالس محترفين، والتي تم تخصيص 20 دقيقة لها، ثم فئة الحركات الاستعراضية في المرحلة المسائية، وتنطلق الفئات على مرحلتين؛ صباحية ومسائية، مع تصميم مسار سباق يمتد على كاسر الأمواج بأبوظبي، ما يتيح للجمهور فرصة متابعة الحدث عن قرب.

من جهته، أكد سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن المنافسة ستكون قوية في هذه الجولة والتحدي بين الأبطال سيشكل نقطة قوة مثالية بين المنافسين وقال: «بطولة الإمارات للدراجات المائية ليست مجرد سباق، بل هي منصة لتقديم أفضل ما لدينا من مواهب وطنية وإبراز قدراتهم في مواجهة نخبة من المتسابقين العالميين. نحن نعمل دائماً على رفع مستوى التنظيم، وضمان تجربة استثنائية للجميع. ندعو الجمهور للحضور والاستمتاع بأجواء التحدي والإثارة في قلب العاصمة».